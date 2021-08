9.684 ca Covid-19 trong ngày 8/8, TP. Hồ Chí Minh có 3.898 người nhiễm

Tối 8/8, Việt Nam có thêm 4.947 ca Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân được công bố trong ngày lên 9.684. Trong số này, 2.155 người được phát hiện tại cộng đồng.

Từ 6h đến 18h30 ngày 8/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.949 ca nhiễm mới gồm 2 trường hợp nhập cảnh và 4.947 bệnh nhân trong nước.

Như vậy, ngày 8/8, nước ta có thêm 9.690 ca nhiễm mới, trong đó, 6 trường hợp nhập cảnh và 9.684 bệnh nhân trong nước. So với 7/8, số lượng ca mới trong ngày tăng 2.356 người.

TP.HCM có thêm 3.898 ca (giảm 32 người so với ngày 7/8). Con số mắc mới trong ngày 8/8 ở Hà Nội là 114 ca ( tăng thêm 104 ca so với hôm qua). Số lượng ca mắc mới tại Bình Dương tăng vọt lên so với một ngày trước là 2.328 trường hợp. Một số tỉnh như Long An, Khánh Hòa…, cũng có số lượng ca mắc mới tăng lên.

Trong bản tin tối 8/8, Bộ Y tế cũng công bố thêm 147 ca tử vong (3251-3397) tại 6 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP.HCM có 108 ca, Bình Dương 30 trường hợp. Những người còn lại được ghi nhận ở Long An, Cà Mau, Đắk Lắk, Bình Định, Ninh Thuận.

Hiện, Việt Nam có 210.405 ca nhiễm, gồm 2.345 trường hợp nhập cảnh và 208.060 người trong nước.

Số ca nhiễm từ 27/4 đến nay là 206.490. 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Tại TP.HCM, bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), trong một tuần trở lại đây, đồ thị số ca nhiễm mới tại TP.HCM có xu hướng đi ngang. Theo quy luật lây truyền, đường cong này có thể đi xuống.

Chuyên gia này cho biết tháp 5 tầng điều trị Covid-19 của Sở Y tế TP.HCM là hợp lý. Tuy nhiên, việc phân loại và sàng lọc F0 để đưa đến các tầng cần điều chỉnh phù hợp hơn. Yêu cầu đặt ra đối với nhân viên y tế khám sàng lọc và điều chuyển F0 từ nhà đến các tầng rất quan trọng.

Trong khi đó, tại Hà Nội, thành phố vừa kết thúc 2 tuần giãn cách xã hội và đã có những kết quả nhất định. Thế nhưng, trước nguy cơ tiềm ẩn, cũng như biến chủng Delta lây nhiễm nhanh, dịch Covid-19 tại thành phố còn phức tạp.