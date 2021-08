8.320 người mắc Covid-19 trong ngày 6/8, TP.HCM có 4.060 ca

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 6/8, Việt Nam có 4.315 ca mắc Covid-19, số người mắc mới trong ngày là 8.320, cao hơn hôm qua 1.081 ca.

Tính từ 6h đến 18h ngày 6/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.315 ca nhiễm mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ghi nhận trong nước.

Các bệnh nhân trong nước được ghi nhận nhiều tại TP.HCM (1.497), Bình Dương (847), Long An (573), Đồng Nai (347), Khánh Hòa (269), Hà Nội (115).

Như vậy, trong ngày 6/8, Việt Nam ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới (gồm 4 người nhập cảnh và 8.320 ca trong nước), tăng 1.080 trường hợp so với hôm qua.

Thống kê số lượng ca mắc mới tại từng tỉnh, thành phố trong ngày 6/8 gồm: TP.HCM (4.060), Bình Dương (1.169), Long An (859), Đồng Nai (554), Khánh Hòa (269), Tiền Giang (253), Đồng Tháp (141), Đà Nẵng (138), Hà Nội (116), Tây Ninh (102), Cần Thơ (94), Bình Thuận (66), Vĩnh Long (63), Trà Vinh (62), Bến Tre (52), An Giang (47), Phú Yên (43), Ninh Thuận (25), Gia Lai (24), Nghệ An (21), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Đắk Lắk (17), Hà Tĩnh (13), Hậu Giang (12), Lào Cai (11), Quảng Nam (11), Thanh Hóa (9), Thái Bình (8), Ninh Bình (8), Hải Dương (5), Bình Phước (5), Quảng Ngãi (5), Đắk Nông (4), Lâm Đồng (4), Quảng Bình (3), Bạc Liêu (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Vĩnh Phúc (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Giang (1). Trong đó, 1.486 ca cộng đồng.

Tính đến chiều ngày 5/8, Việt Nam có 185.057 ca nhiễm trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 182.723 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 181.153 ca, 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Liên quan TP.HCM, đã 72 ngày kể từ thời điểm TP.HCM phát hiện F0 đầu tiên của ổ dịch điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Đến nay, TP.HCM có số ca mắc và tử vong cao nhất cả nước. Song bức tranh chống dịch của thành phố bắt đầu xuất hiện nhiều tín hiệu vui, cho thấy nỗ lực của chính quyền, ngành y tế đã đúng và hiệu quả.

Tốc độ tăng ca nhiễm trung bình mỗi ngày của thành phố đang có xu hướng chậm lại. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, từ khi áp dụng Chỉ thị 15, siết chặt theo Chỉ thị 16, tốc độ tăng ca nhiễm tăng bình quân 1,5 lần/ngày so với lúc áp dụng Chỉ thị 15 (tăng 6 lần bình quân/ngày).

Dù vậy, dịch đã lấn sâu vào cộng đồng, việc truy vết, các biện pháp đều phải thực hiện triệt để, gắt gao và nhanh chóng.

Về vaccine, theo thống kê của Bộ Y tế, từ tháng 2 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận và phân bổ hơn 19,3 triệu liều vaccine Covid-19. Trong số này, gần 12 triệu liều vaccine của AstraZeneca, chiếm 64% tổng nguồn cung vaccine trên cả nước.

Theo Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, Bộ Y tế đã phân bổ vaccine 18 đợt cho cả nước với tổng cộng 15.942.060 liều. Trong đó, TP.HCM được nhận số lượng vaccine nhiều nhất với 3.086.770 liều, sau đó là Hà Nội với 2.246.990 liều.