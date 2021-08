7.618 ca mắc Covid-19 trong 4/8, TP. Hồ Chí Minh giảm 871 người so với hôm qua

Số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM trong ngày giảm. Biểu đồ thể hiện số ca mắc tại một số tỉnh như Long An, Đồng Nai..., tiếp tục có chiều hướng đi ngang.

Trong bản tin tối, Bộ Y tế cho hay tính từ 6h đến 18h30 ngày 4/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.352 ca nhiễm mới. Trong đó, 3.351 ca ghi nhận trong nước.

Họ được phát hiện tại Bình Dương (1.111), TP.HCM (935), Long An (281), Đồng Nai (225), Khánh Hòa (150), Đồng Tháp (142), Cần Thơ (113), Bình Thuận (84), Sóc Trăng (49), Phú Yên (33), Ninh Thuận (29), Bến Tre (24), Hà Nội (24), Thừa Thiên - Huế (19), Thanh Hóa (17), Quảng Ngãi (15), Đắk Lắk (15), Hà Tĩnh (14), Hậu Giang (10), Quảng Nam (10), Gia Lai (10), Nghệ An (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Hưng Yên (3), Quảng Trị (3), Kon Tum (2), Sơn La (2), Lào Cai (2), Bắc Ninh (2), Đắk Nông (1), Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (1), Nam Định (1), Hà Giang (1), Bạc Liêu (1). Trong đó, 821 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Như vậy, trong ngày 4/8, Việt Nam ghi nhận 7.623 ca nhiễm mới (giảm 754 ca so với hôm qua), gồm 7.618 trường hợp được ghi nhận trong nước.

Cũng trong bản tin tối, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố 256 ca tử vong (2072-2327) tại 13 tỉnh, thành phố gồm TP.HCM (217), Long An (9), Đồng Tháp (8), Đồng Nai (8), Bến Tre (4), Vĩnh Long (3), Hà Nội (1), An Giang (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Sóc Trăng (1), Đà Nẵng (1), Khánh Hoà (1). Họ được ghi nhận tử vong trong thời gian từ ngày 1 đến 4/8.

Các bệnh nhân trong ngày ở: TP.HCM (3.300), Bình Dương (2.143), Long An (427), Đồng Nai (389), Tây Ninh (194), Bình Thuận (161), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (150), Khánh Hòa (150), Đà Nẵng (93), Phú Yên (61), Vĩnh Long (60), Sóc Trăng (49), Ninh Thuận (29), An Giang (24), Bến Tre (24), Hà Nội (24), Bình Định (23), Thừa Thiên Huế (19), Thanh Hóa (17), Quảng Ngãi (15), Đắk Lắk (15), Hà Tĩnh (14), Hậu Giang (10), Quảng Nam (10), Gia Lai (10), Nghệ An (6), Bình Phước (6), Bạc Liêu (5), Đắk Nông (5), Quảng Bình (5), Hải Dương (4), Hưng Yên (3), Quảng Trị (3), Kon Tum (2), Sơn La (2), Lào Cai (2), Bắc Ninh (2), Lâm Đồng (1), Lạng Sơn (1), Yên Bái (1), Vĩnh Phúc (1), Nam Định (1), Hà Giang (1). Trong đó, 1.865 ca tại cộng đồng.

Hiện, số ca nhiễm mới ghi nhận kể từ 27/4 đến nay là 173.914, trong đó, 51.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Đánh giá tình hình dịch đang diễn biến phức tạp do khả năng lây nhiễm mạnh và tốc độ lây lan rất nhanh của biến thể Delta tại tại Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định đợt dịch lần này sẽ còn kéo dài.

Để ứng phó với đợt dịch này, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn so với các đợt bùng phát trước đây, bao gồm giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố. Một số tỉnh phía Nam còn áp dụng hình thức bổ sung gần như giới nghiêm, như không cho phép người dân ra ngoài trong một số khung giờ nhất định.

Song song với việc hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện phân tầng điều trị theo tình trạng bệnh nhân, Bộ Y tế đã thành lập các Trung tâm ICU tại các tỉnh phía Nam do các bệnh viện Trung ương đảm nhiệm.

Về vaccine ngừa Covid-19, Bộ Y tế đã và đang nỗ lực để tiếp cận tất cả nguồn có thể cung ứng vaccine nhanh nhất để tiêm chủng sớm cho người dân. Bộ Y tế cũng chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhằm tăng độ bao phủ vaccine. Tuy nhiên, nguồn cung ứng vaccine vẫn đang là thách thức rất lớn nhất là trong tháng 8 và tháng 9.

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân. Hàng trăm nghìn người trong cả nước đã được tiêm vaccine mũi 1. Các địa phương cũng đang triển khai tiêm mũi 2 cho những trường hợp ưu tiên trong công tác phòng, chống dịch.

Một số tỉnh đã tạo nguồn kinh phí để mua vaccine tiêm cho người dân từ 18 tuổi trở lên để tạo miễn dịch trong cộng đồng ngay trong năm 2021.

Theo Quốc Toàn (zingnews.vn)