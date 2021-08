12.901 người mắc Covid-19 trong ngày 27/8, TP. Hồ Chí Minh có hơn 5.000 ca

TP.HCM là địa phương có số lượng ca mới trong ngày cao nhất cả nước (5.383), Bình Dương đứng thứ 2 (4.187).

Tình hình dịch

Theo thông tin tối 27/8 của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.332 ca. Tại TP.HCM tăng 1.449 ca, Bình Dương giảm 681 ca, Đồng Nai tăng 253 ca, Long An tăng 5 ca, Tiền Giang giảm 42 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 410.366 ca nhiễm, đứng thứ 63/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân. Nước ta đứng thứ 166/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.174 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 406.233 ca, trong đó có 198.614 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tám tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.

Bốn tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày là Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (199.483), Bình Dương (94.745), Đồng Nai (21.467), Long An (19.949), Tiền Giang (8.821).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 356 ca tử vong. Họ được ghi nhận tại tại TP.HCM (287), Bình Dương (34), Đồng Nai (13), Khánh Hòa (10), Long An (7), Đà Nẵng (2), Bến Tre (1), Sóc Trăng (1), Thanh Hóa (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Trong ngày, 10.126 người mắc Covid-19 khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi: 198.614 người.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.146 ca, trong đó F0 thở oxy qua mặt nạ: 3.939, thở oxy dòng cao HFNC: 1.222, thở máy không xâm lấn: 93, hở máy xâm lấn: 866, can thiệp ECMO: 26.

Trong ngày 26/8, 298.212 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.843.004, trong đó tiêm 1 mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều.

Ngày 27/8, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã chấp thuận kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ pha 3a vaccine ngừa Covid-19 Nano Covax của công ty Nanogen.

Toàn bộ hồ sơ, dữ liệu đã được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc để xem xét cấp phép khẩn cấp có điều kiện với vaccine Nano Covax.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 27 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có hơn 17,2 triệu liều vaccine AstraZeneca, hơn 5 triệu liều Moderna, hơn 2,3 triệu liều Pfizer, 12.000 liều Sputnik V và 2,5 triệu liều Sinopharm.