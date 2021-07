WHO cảnh báo nguy cơ lây lan các biến thể mới nguy hiểm

WHO cho biết đại dịch COVID-19 chưa biết khi nào mới chấm dứt, đồng thời nhấn mạnh “khả năng cao các biến thể mới và có thể nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện, lây lan toàn cầu và khó kiểm soát".



Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Apple Valley, California, Mỹ.





Ngày 15/7, Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo những biến thể mới gây lo ngại của virus SARS-CoV-2 có thể lây lan toàn cầu, gây khó khăn hơn cho nỗ lực kiểm soát dịch bệnh.



Trong một tuyên bố, ủy ban trên cho biết đại dịch COVID-19 chưa biết khi nào mới chấm dứt, đồng thời nhấn mạnh “khả năng cao các biến thể mới và có thể nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện, lây lan toàn cầu và khó kiểm soát."



Liên quan đến tranh cãi xung quanh việc một số nước đề xuất không cho nhập cảnh đối với những khách du lịch không có giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine, Ủy ban cho biết WHO duy trì quan điểm rằng “trong du lịch quốc tế không nên yêu cầu chứng minh đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.”



Theo Ủy ban, không nên coi tiêm chủng vaccine là điều kiện duy nhất để cho phép mở lại du lịch quốc tế, trong bối cảnh việc tiếp cận và phân phối vaccine ngừa COVID-19 trên thế giới không đồng đều và còn hạn chế.



Trước đó, các chuyên gia cũng cho rằng yêu cầu chứng minh đã tiêm vaccine càng làm sâu sắc thêm tình trạng bất bình đẳng và thúc đẩy tự do đi lại không công bẳng.



Ủy ban khẩn cấp của WHO cũng khuyến nghị các nước công nhận tất cả các loại vaccine COVID-19 đã được WHO cho phép sử dụng khẩn cấp khi cấp phép đi lại quốc tế.



Cơ quan này cũng khuyến khích các nước hành động để đạt tỷ lệ ít nhất 10% dân số được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 9 năm nay.

