Tối 7/7, thêm 330 ca mắc COVID-19, cả ngày Việt Nam ghi nhận 1.007 ca

Tối 7/7, Việt Nam thêm 330 ca mắc COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 149 ca, cả ngày Việt Nam ghi nhận 1.007 ca mắc mới COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Nguồn: TTXVN)

Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19, tính từ 12h đến 19h30 ngày 7/7, Việt Nam thêm 330 ca mắc COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 149 ca.

Trong số 330 ca mắc mới có 321 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (149), Bình Dương (60), Khánh Hòa (41), Vĩnh Long (24), Tiền Giang (18), Phú Yên (8 ), Vĩnh Phúc (5), Hưng Yên (5), Đồng Tháp (5), Hà Nội (3), Bắc Giang (2), Thanh Hóa (1); trong đó 268 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa; 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (8), An Giang (1).

Trong ngày 7/7, Việt Nam ghi nhận 1.007 ca mắc mới, trong đó 997 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (766), Bình Dương (60), Khánh Hòa (41), Vĩnh Long (24), Long An (19), Tiền Giang (18), Phú Yên (14), Quảng Ngãi (13), Bắc Ninh (6), Bắc Giang (5), Vĩnh Phúc (5), Hưng Yên (5), Đồng háp (5), Trà Vinh (3), Hà Nội (3), Đồng Nai (2), Bà Rịa-Vũng Tàu (2), Nghệ An (2), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), Đắk Lắk (1), Thanh Hóa (1); trong đó 968 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa; 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (8), An Giang (1), Quảng Bình (1).

Tính đến 19h30 ngày 7/7, Việt Nam có tổng cộng 21.180 ca ghi nhận trong nước và 1.891 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 19.610 ca, trong đó có 5.753 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Kiên Giang.

Có 11 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Gia Lai, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên-Huế, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Hà Nam, Cà Mau, Vĩnh Phúc.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

321 ca ghi nhận trong nước

Thanh Hóa 1 ca

Ca bệnh BN22742 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội 3 ca

Ca bệnh BN22743, BN22744, BN22838 ghi nhận tại Hà Nội: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên 8 ca

Ca bệnh BN22746-BN22750, BN22769, BN22781, BN22790 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 06/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc 5 ca

Ca bệnh BN22751-BN22755 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: có tiền sử đi về Thành phố Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 6/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Vĩnh Phúc.

Khánh Hòa 41 ca

Ca bệnh BN22756-BN22768, BN22775-BN22780, BN22782, BN22784, BN22787, BN22789, BN22792-BN22793, BN22795, BN22797, BN22806, BN22808, BN22810, BN22812, BN22814, BN22816, BN22818, BN22820, BN22822, BN22824-BN22828 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 40 ca là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 05/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Hưng Yên 5 ca

Ca bệnh BN22770-BN22774 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Vĩnh Long 24 ca

Ca bệnh BN22783, BN22785-BN22786, BN22788, BN22791, BN22794, BN22796, BN22798-BN22805, BN22807, BN22809, BN22811, BN22813, BN22815, BN22817, BN22819, BN22821, BN22823 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 18 ca là các trường hợp F1; 3 ca có tiền sử đi về Thành phố Hồ Chí Minh; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 06-07/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang 2 ca

Ca bệnh BN22837, BN22839 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: 1 ca F1 của BN21598 đã được cách ly; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Đồng Tháp 5 ca

Ca bệnh BN22840-BN22844 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tiền Giang 18 ca

Ca bệnh BN22845-BN22862 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 17 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương 60 ca

Ca bệnh BN22863-BN22922 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 59 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Thành phố Hồ Chí Minh 149 ca

Ca bệnh BN22923-BN23071 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: 104 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 45 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca bệnh BN22745 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 53 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ngày 4/7/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 07/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh BN22829-BN22831 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 4/7/2021, các bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 07/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

Ca bệnh BN22832-BN22836 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 27-28/6/2021 , từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

Tình hình điều trị:

480 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:

BN10838, BN10573, BN10575, BN12041, BN9349, BN9377, BN9380, BN9383, BN9067, BN9085, BN9313, BN10668, BN9303, BN9314, BN9316, BN9322, BN9324, BN10492, BN12280, BN9091, BN9335, BN10252, BN10381, BN10393, BN10698, BN10772, BN10844, BN10928, BN10970, BN11020, BN12366, BN9226, BN9228, BN9351, BN10491, BN10834, BN10664, BN10906, BN11129, BN11266, BN11660, BN13079, BN9057, BN9072, BN9105, BN9374, BN10255, BN10348, BN10406, BN10477, BN10479, BN10683, BN11112, BN11338, BN11382, BN12104, BN9376, BN9381, BN10097, BN10390, BN10651, BN9369, BN10261, BN10646, BN11341, BN9010, BN9185, BN9196, BN9300, BN10805, BN11970, BN11976, BN11980, BN12632, BN9378, BN10163, BN10339, BN10568, BN10576, BN10632, BN10652, BN10748, BN10871, BN11303, BN11673, BN11939, BN12682, BN12685, BN10363, BN10615, BN10732, BN10900, BN10997, BN11072, BN11150, BN11270, BN11329, BN11344, BN11354, BN11358, BN11361, BN11393, BN11394, BN11398, BN11692, BN11829, BN11838, BN11981, BN12056, BN12445, BN12446, BN12686, BN12690, BN12701, BN12705, BN12727, BN12804, BN12843, BN9237, BN9276, BN9388, BN10247, BN10266, BN10741, BN10769, BN10886, BN11016, BN11041, BN11082, BN11106, BN11174, BN11242, BN11251, BN11253, BN11312, BN11802, BN11850, BN11943, BN11951, BN12016, BN12027, BN12271, BN12273, BN12684, BN12687, BN12689, BN12787, BN12807, BN12841, BN10582, BN11227, BN11369, BN11372, BN11717, BN10448, BN10586, BN10641, BN10676, BN10839, BN10973, BN11005, BN11006, BN11115, BN11120, BN11123, BN11337, BN12460, BN13018, BN11696, BN11700, BN11723, BN11911, BN12185, BN3159, BN4060, BN4308, BN4573, BN5558, BN5564, BN5768, BN5873, BN6137, BN6461, BN6483, BN6681, BN6698, BN7724, BN8026, BN8931, BN9589, BN10090, BN10293, BN10330, BN10466, BN10470, BN10473, BN10493, BN10541, BN10542, BN10544, BN10545, BN10905, BN10960, BN11021, BN11087, BN11124, BN11130, BN11143, BN11146, BN11218, BN11273, BN11360, BN11406, BN11549, BN11840, BN11913, BN11940, BN11944, BN12277, BN12359, BN12453, BN12545, BN12553, BN12691, BN12791, BN12825, BN12838, BN12853, BN13140, BN13271, BN15444, BN16173, BN11971, BN12015, BN12274, BN12275, BN13248, BN3933, BN4422, BN4449, BN5054, BN5506, BN5883, BN6086, BN6147, BN6476, BN6556, BN6622, BN6631, BN7172, BN7173, BN7226, BN7302, BN7348, BN7527, BN7632, BN8052, BN8237, BN8777, BN8866, BN9130, BN9191, BN9871, BN10192, BN10439, BN10440, BN10441, BN10442, BN10443, BN10511, BN10515, BN10529, BN10531, BN10533, BN10538, BN10548, BN10550, BN10562, BN10863, BN10950, BN10954, BN10975, BN10977, BN11114, BN11193, BN11198, BN11199, BN11211, BN11271, BN11286, BN11301, BN11320, BN11359, BN11424, BN11431, BN11469, BN11470, BN11471, BN11474, BN11524, BN11588, BN11590, BN11593, BN11608, BN11622, BN11675, BN11715, BN11808, BN11820, BN11824, BN11837, BN11872, BN11892, BN11905, BN11931, BN11935, BN11972, BN11993, BN12003, BN12019, BN12033, BN12068, BN12114, BN12115, BN12134, BN12330, BN12343, BN12486, BN12520, BN12523, BN12561, BN12659, BN12673, BN12695, BN12696, BN12707, BN12750, BN12755, BN12821, BN12831, BN12880, BN12888, BN12907, BN12908, BN12929, BN12950, BN12999, BN13002, BN13017, BN13045, BN13061, BN13085, BN13124, BN13168, BN13174, BN13179, BN13232, BN13247, BN13250, BN13263, BN13269, BN13276, BN13394, BN13401, BN13408, BN13410, BN13411, BN13413, BN13489, BN13491, BN13494, BN13506, BN13770, BN13775, BN14527, BN15438, BN15474, BN4590, BN5472, BN6543, BN6771, BN7069, BN7104, BN7124, BN7341, BN7385, BN7396, BN7431, BN7565, BN7885, BN8056, BN9156, BN9578, BN10325, BN10512, BN10530, BN10901, BN11287, BN11316, BN11378, BN11412, BN11440, BN11473, BN11475, BN11504, BN11767, BN11783, BN11858, BN11876, BN11909, BN11922, BN11948, BN12090, BN12092, BN12096, BN12194, BN12279, BN12375, BN12440, BN12444, BN12535, BN12611, BN12667, BN12805, BN12909, BN12913, BN12932, BN13051, BN13053, BN13055, BN13119, BN13145, BN13262, BN13278, BN13379, BN13388, BN13392, BN13393, BN13487, BN13490, BN13616, BN13644, BN13647, BN13648, BN13649, BN13651, BN13655, BN13657, BN13658, BN13747, BN13764, BN14100, BN14175, BN11498, BN4657, BN7731, BN8111, BN9434, BN11171, BN11229, BN11384, BN11410, BN11658, BN11721, BN11852, BN11933, BN12447, BN12697, BN12719, BN12829, BN12839, BN13039, BN13135, BN13137, BN13218, BN13277, BN13381, BN13386, BN13869, BN13988.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 331 ca; lần 2: 179 ca; lần 3: 83 ca. Số ca tử vong: 102 ca. Số ca điều trị khỏi: 8.557 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.633.046 xét nghiệm cho 8.591.007 lượt người.

