Tối 30/6 thêm 233 ca mắc trong nước, Bình Dương tăng mạnh với 57 ca

Tính từ 12h30 đến 18h30 ngày 30/6 Việt Nam có 240 ca mắc mới COVID-19 với 233 ca ghi nhận trong nước, trong đó nhiều nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh (124), Bình Dương (57).



Công nhân của Công ty TNHH Gỗ Kỹ nghệ WANEK 2 (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang nằm nghỉ trong khu vực phong tỏa của Công ty. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 12h30 đến 18h30 ngày 30/6 có 240 ca mắc mới (BN16624-16863), với 233 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (124), Bình Dương (57), Đồng Nai (12), Quảng Ngãi (10), Bà Rịa-Vũng Tàu (6), Đồng Tháp (5), Nghệ An (4), An Giang (4), Phú Yên (4), Bắc Ninh (3), Đà Nẵng (2), Bắc Giang (2); trong đó 221 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả; 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

Có 74 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 30/6, Việt Nam ghi nhận thêm 450 ca mắc mới, với 441 ca ghi nhận trong nước tại Thành phố Hồ Chí Minh (249), Bình Dương (81), Phú Yên (27), Bắc Giang (13), Đồng Nai (12), Quảng Ngãi (10), Hưng Yên (9), Nghệ An (8 ), Bắc Ninh (8 ), Bà Rịa-Vũng Tàu (6), Đồng Tháp (5), Bình Định (4), An Giang (4), Đà Nẵng (2), Long An (1), Hải Phòng (1), Bắc Kạn (1); trong đó 420 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả; 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (7), Ninh Bình (1), Kiên Giang (1).

Tính đến 18h30 ngày 30/6, Việt Nam có tổng cộng 15.065 ca ghi nhận trong nước và 1.798 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 13.495 ca, trong đó có 4.066 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam.

Có 10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm Nam Định, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 3.142.956 xét nghiệm cho 7.437.135 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

233 ca ghi nhận trong nước

- Thành phố Hồ Chí Minh: 124 ca

Ca bệnh BN16736-BN16859 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: 82 ca là các trường hợp F1, 12 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - Quận Tân Phú, 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 6 ca liên quan đến Công ty tại quận Bình Tân, 5 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi, 5 ca liên quan đến chợ Bình Điền - Quận 8, 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- Bình Dương: 57 ca

Ca bệnh BN16679-BN16735 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: liên quan đến Công ty tại thành phố Thủ Dầu Một, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- Đồng Nai: 12 ca

Ca bệnh BN16667-BN16678 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: là F1 của BN15898, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- Quảng Ngãi: 10 ca

Ca bệnh BN16624-BN16633 ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp F1, trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: 6 ca

Ca bệnh BN16643-BN16648 ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: là F1 của BN16320, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- Đồng Tháp: 5 ca

Ca bệnh BN16652-BN16653, BN16658-BN16659, BN16664 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là F1 của BN14437, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- Nghệ An: 4 ca

Ca bệnh BN16651, BN16654, BN16657, BN16666 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29-30/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- An Giang: 4 ca

Ca bệnh BN16660-BN16663 ghi nhận tại tỉnh An Giang: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 30/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

- Phú Yên: 4 ca

Ca bệnh BN16860-BN16863 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên trong khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- Bắc Ninh: 3 ca

Ca bệnh BN16655-BN16656, BN16665 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 29-30/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- Đà Nẵng: 2 ca

Ca bệnh BN16634-BN16635 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: 1 ca là F1 của BN15167 đã được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- Bắc Giang: 2 ca

Ca bệnh BN16649-BN16650 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

4 ca bệnh (BN16636-BN16639) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 27/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

3 ca bệnh (BN16640-BN16642) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 28/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

Tình hình điều trị:

76 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN3998, BN4112, BN4229, BN4400, BN5125, BN6264, BN6641, BN6828, BN7224, BN7436, BN8702, BN9491, BN9583, BN10501, BN10502, BN10738, BN10864, BN10922, BN10956, BN10958, BN10994, BN10995, BN11023, BN11068, BN11096, BN11098, BN11099, BN11103, BN11131, BN11134, BN11148, BN11165, BN11182, BN11222, BN11223, BN11254, BN11300, BN11331, BN11362, BN11395, BN11414, BN11415, BN11438, BN11508, BN11577, BN11580, BN11584, BN11661, BN11667, BN11670, BN11683, BN11685, BN11688, BN11691, BN11699, BN11701, BN11718, BN11805, BN11825, BN11846, BN11870, BN11887, BN11891, BN11903, BN11908, BN11919, BN11959, BN11966, BN12117, BN12118, BN12161, BN12165, BN12249, BN12250, BN12761, BN15485.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1: 278 ca, lần 2: 14 ca, lần 3: 81 ca.

Số ca tử vong: 81 ca. Số ca điều trị khỏi: 6.840 ca.

(Vietnam+)