Tiêm 34.410 liều vắc xin phòng Covid-19, đợt 4

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 131/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo (ngày 13-7-2021).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kết luận: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng-chống dịch, bên cạnh việc tập trung triển khai nghiêm các biện pháp, các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, UBND và Ban Chỉ đạo tỉnh, các ngành, địa phương phải tập trung phối hợp triển khai kịp thời, an toàn Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tiêm chủng của tỉnh dự thảo, trình Trưởng ban Chỉ đạo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trước ngày 20-7-2021; hiệp đồng với các sở, ban, ngành, đoàn thể đảm bảo vận hành thống nhất, thông suốt trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông thành lập Tổ ứng dụng công nghệ-thông tin phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tổ khẩn trương nhập liệu danh sách đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong 3 đợt vừa qua và nhập liệu danh sách tiêm chủng đợt 4 sắp tới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo thường xuyên với Quân khu 5 để tiếp nhận, vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo đúng quy trình, an toàn; cung ứng kịp thời, đúng, đủ số lượng cho từng điểm tiêm. Tiểu ban Tiêm chủng và Tiểu ban An toàn tiêm chủng xây dựng phương án đảm bảo an toàn tiêm chủng...

Bác sĩ khám sàng lọc sức khỏe cho người tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Thống nhất đề xuất của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về kế hoạch tiêm chủng đợt 4 với 34.410 liều vắc xin, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch (trong đó có Công an, Quân đội), các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ điều kiện tiêm mũi 2, các đối tượng ưu tiên tiêm theo Kế hoạch số 905/KH-UBND ngày 8-7-2021 của UBND tỉnh về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh và chuẩn bị kế hoạch để tiêm các đợt tiếp theo khi được cấp vắc xin.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 905/KH-UBND.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc” và thực hiện tốt phương châm “5K + Vắc xin + Công nghệ”; kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan, nhất là đối tượng vận chuyển hàng hóa ra/vào tỉnh… Giám sát chặt đối với người từ các tỉnh, thành phố, nhất là người từ vùng dịch đến/về địa phương, hướng dẫn tổ chức cách ly y tế phù hợp, xem xét lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ theo quy định. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra để xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng-chống dịch…

Trên cơ sở kế hoạch của cơ sở y tế và tham mưu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để cho phép triển khai xét nghiệm PCR, test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại cơ sở y tế phục vụ công tác giám sát, xét nghiệm tầm soát định kỳ cho cán bộ y tế, lực lượng tham gia phòng-chống dịch.

HÀ SỰ