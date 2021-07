Thế giới đã ghi nhận trên 4,2 triệu ca tử vong do dịch COVID-19

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 640.169 ca nhiễm mới. Mỹ có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới với 99.470 ca, tiếp theo là Ấn Độ với 41.499 ca, Indonesia với 41.168 ca, Brazil với 40.904 ca.



WHO cảnh báo nguy cơ lây lan các biến thể mới nguy hiểm

WHO cảnh báo tác động của dịch COVID-19 đến sức khỏe tâm thần

Chuyển thi thể một bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại bệnh viện ở Pathum Thani, Thái Lan, ngày 17/7/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 ngày 31/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 197.964.647 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.223.388 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 178.882.042 người.



Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 640.169 ca nhiễm mới. Mỹ có số ca nhiễm mới cao nhất thế giới với 99.470 ca, tiếp theo là Ấn Độ với 41.499 ca, Indonesia với 41.168 ca, Brazil với 40.904 ca.



Trong 24 giờ qua, thế giới cũng ghi nhận thêm 9.250 ca tử vong, trong đó Brazil có số ca tử vong cao nhất với 886 ca, tiếp đó đến Nga 794 ca, Ấn Độ 598 ca, Mỹ với 419 ca.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo thế giới đang đối mặt với nguy cơ đánh mất những thành tựu rất khó khăn mới giành được trong cuộc chiến chống COVID-19 do sự lây lan của biến thể Delta, nhưng khẳng định các loại vaccine do WHO phê duyệt vẫn hiệu quả đối với dịch bệnh.



Theo WHO, số ca mắc COVID-19 đã tăng 80% trong 4 tuần qua tại hầu hết các khu vực trên thế giới. Số ca tử vong tại châu Phi - nơi mới có 1,5% dân số được tiêm ngừa - đã tăng 80% trong cùng giai đoạn.



WHO cho biết biến thể Delta đã được phát hiện tại 132 quốc gia, trở thành chủng virus SARS-CoV-2 phổ biến trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo Giám đốc phụ trách Chương trình khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, các vaccine được cơ quan này phê duyệt vẫn tạo ra “sự bảo vệ đáng kể trước nguy cơ bệnh trở nặng hoặc phải nhập viện do tất cả các biến thể gây ra, kể cả biến thể Delta.”



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cảnh báo biến thể Delta dễ lây nhiễm như bệnh thủy đậu.



Tại Mỹ, do lo ngại về sự lây lan nhanh của biến thể Delta, nhiều doanh nghiệp lớn của Mỹ đã thông báo các biện pháp chống dịch mới. Cụ thể, chuỗi bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart ngày 30/7 thông báo sẽ một lần nữa yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang, bất kể đã tiêm vaccine hay chưa, tại các cửa hàng ở những khu vực có tỷ lệ mắc COVID-19 cao ở Mỹ.



Walmart cũng sẽ "mạnh mẽ khuyến khích" khách hàng đeo khẩu trang hoặc che mặt, theo hướng dẫn sửa đổi mới đây của CDC. Trong khi đó, hãng Disney cũng thông báo yêu cầu tiêm chủng vaccine mới nhất đối với nhân viên không phải thành viên tổ chức công đoàn.



Disney cho biết sẽ đối thoại để mở rộng chính sách này đối với cả những nhân viên là thành viên các tổ chức công đoàn. Trước đó, Google và Facebook cho biết nhân viên trở lại văn phòng làm việc sẽ cần phải tiêm vaccine ngừa COVID-19.



Twitter đã thay đổi chính sách, đóng cửa các văn phòng ở New York và San Francisco và dừng việc mở lại văn phòng.



Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thành phố Brisbane lớn thứ 3 ở Australia và nhiều vùng khác của bang Queensland sẽ bước vào giai đoạn phong tỏa từ ngày 31/7 trong bối cảnh giới chức bang đang ráo riết kiểm soát sự bùng phát các ca nhiễm biến thể Delta.



Phó Thủ hiến bang Queensland Steven Miles cho biết hàng triệu cư dân thành phố Brisbane và những vùng khác của bang này sẽ phải ở trong nhà trong 3 ngày liên tiếp từ chiều 31/7. Người dân chỉ được ra ngoài vì những lý do cần thiết như đi chợ, mua thuốc.



Ông Miles cho biết bang Queensland đến nay đã phát hiện 7 ca nhiễm biến thể Delta chủ yếu có liên quan tới một học sinh, một gia sư và gia đình của học sinh này. Tuy nhiên, giới chức vẫn đang nỗ lực truy vết nguồn gốc bùng phát số ca nhiễm.



Trong khi đó, tại khu vực Bắc Phi, Tunisia quyết định nới lỏng lệnh giới nghiêm ban đêm. Theo chỉ thị của Tổng thống Tunisia Kaïs Saïed, lệnh giới nghiêm ban đêm từ 19h00 hôm trước đến 5h00 giờ sáng hôm sau trên quy mô toàn quốc đã được nới lỏng xuống từ 22h00 hôm trước đến 5h00 giờ sáng hôm sau.



Chỉ thị trên cũng quy định các biện pháp khác liên quan đến việc ngăn chặn đại dịch COVID-19, trong số đó bao gồm lệnh cấm tập trung hoặc tổ chức tất cả các sự kiện gia đình và công cộng trong không gian mở hoặc kín; chủ các nhà hàng và quán cà phê phải giảm số ghế và cấm khách dùng bữa tại chỗ từ 19h00.



Ngoài ra, tất cả những người đến Tunisia bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển, đều phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính đối với COVID-19 trong thời gian không quá 72 giờ kể từ ngày thực hiện, cùng với nghĩa vụ cách ly trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh.



Tổng thống Tunisia lưu ý rằng các cơ quan y tế dân sự và quân đội phải tăng cường và đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng quốc gia, cũng như mua dự trữ một số lượng lớn vaccine phòng COVID-19.



Các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường thực hiện và giám sát các quy trình y tế và các biện pháp phòng ngừa cá nhân và tập thể trong tất cả các lĩnh vực, không gian tư nhân và công cộng, siêu thị và phương tiện giao thông công cộng.



Theo số liệu thống kê, tính đến chiều 30/7, Tunisia ghi nhận tổng cộng 586.146 ca mắc COVID-19 và 19.503 ca tử vong. Hiện Tunisia xếp thứ 3 trong số 10 quốc gia châu Phi có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất ở châu lục này.

