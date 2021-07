Phát hiện cách mới tiêu diệt SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện một phương pháp tiềm năng có thể giúp tiêu diệt SARS-CoV-2 (virus gây ra đại dịch Covid-19).



Các nhà khoa học đã sử dụng chất ức chế protease GC376 khống chế virus SARS-CoV-2. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Trong thí nghiệm trên động vật, nhóm nghiên cứu đã làm tăng tỷ lệ sống và giảm lượng virus SARS-CoV-2 trong phổi những con vật thí nghiệm.

Nghiên cứu do nhà khoa học Kyeong-Ok Chang và Yunjeong Kim của Đại học Bang Kansas (Mỹ) thực hiện. Kết quả nghiên cứu trên tạp chí uy tín Proceedings of the National Academy of Science (Mỹ), theo The Mercury News.

Protease là một nhóm enzym thủy phân rất cần thiết cho sự nhân đôi của virus SARS-CoV-2. Trong thí nghiệm trên mèo và chuột, nhóm nghiên cứu đã sử dụng chất ức chế protease, nhờ đó mà ngăn được hoạt động của các protein cần thiết để virus phân chia và phát triển.

Kết quả cho thấy chất ức chế protease đã làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót, ức chế quá trình sao chép của virus SARS-CoV-2 và làm giảm lượng virus trong phổi động vật thí nghiệm.

“Chúng tôi đã phát triển chất ức chế protease GC376 để điều trị cho những con mèo nhiễm SARS-CoV-2 ở động vật thí nghiệm”, bà Kim, phó giáo sư y học và bệnh học, cho biết.

“Sau khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhiều nhóm nhiên cứu đã phát hiện chất ức chế protease có thể giúp chống lại virus SARS-CoV-2 gây Covid-19. Nhiều nghiên cứu cũng đang đi theo hướng phát triển chất ức chế protease thành thuốc điều trị bệnh”, bà Kim cho biết thêm.

Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện chất ức chế protease GC376 để tăng khả năng tiêu diệt virus. Họ cho biết đang kết hợp chất này với các thuốc kháng virus khác để tạo ra chất ức chế mạnh hơn. Để làm việc này, nhóm nghiên cứu dự tính sẽ kết hợp với các đối tác khác trong ngành công nghiệp dược, theo The Mercury News.

Theo Ngọc Quý (TNO)