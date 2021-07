Nước cam khiến bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho kết quả dương tính

Các học sinh ở Anh đã dùng nước cam làm giả kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 để nghỉ học.



Nước cam có thể khiến bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 cho kết quả dương tính - Ảnh: Chụp màn hình The Guardian



Các học sinh ở Anh đã phát hiện việc có thể dùng nước cam để tạo ra kết quả dương tính với bộ xét nghiệm Covid-19 nhanh, The Guardian đưa tin.



Hiện tượng này là do tính axit của nước cam khiến bộ xét nghiệm Covid-19 bị hư hại. Theo The Guardian, một số loại thực phẩm và đồ uống khác, bao gồm nước sốt cà chua và Coca-Cola, cũng gây ra hiệu ứng tương tự.



Một giáo viên môn khoa học ở Anh cho biết học sinh của người này đã nói về tác dụng của nước cam đối với bộ xét nghiệm nhanh. “Những đứa trẻ đó nói đây là cách tuyệt vời để được nghỉ học 2 tuần”, giáo viên này cho biết.



Giáo sư Andrea Sella của Đại học College London cho biết khám phá này không có gì đáng ngạc nhiên. “Nếu cố tình sửa đổi giao thức thì tất nhiên bạn sẽ nhận được kết quả sai. Tôi muốn nói rằng đây không phải dương tính giả. Dương tính giả nghĩa là thu được kết quả dương tính trong khi tuân thủ quy trình xét nghiệm”, ông Sella nói.



Video ghi lại cảnh người dùng mạng thử các chất lỏng khác nhau trên bộ xét nghiệm nhanh đã được đăng trên TikTok. Theo trang inews, đã có hơn 6,5 triệu lượt xem các video trên TikTok với kết quả tìm kiếm #fakecovidtest (xét nghiệm Covid-19 giả).



“Kết quả xét nghiệm dương tính ảnh hưởng đến cả gia đình của học sinh đó. Vì vậy, đây là hành động khá ích kỷ. Có nhiều cách khác để nghỉ học và ít gây thiệt hại hơn”, giáo sư thống kê sinh học Jon Deeks tại Đại học Birmingham chỉ trích hành động của các học sinh Anh.



Việc dùng nước cam trên bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 gây lo ngại vì những người dương tính buộc phải cách ly. Tuy vậy, hành vi này không gây thiệt hại quá lâu dài vì những người nghi dương tính đều phải được xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR, The Guardian cho biết.



“Chúng tôi kêu gọi phụ huynh đảm bảo rằng các bộ xét nghiệm Covid-19 không bị dùng sai cách. Chúng tôi cũng muốn nói với học sinh rằng nơi tốt nhất để học về phản ứng hóa học là ở trường”, ông Geoff Barton, Tổng thư ký của Hiệp hội Lãnh đạo trường học và đại học, cho biết.



Theo Đông A (TNO)