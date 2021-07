Nóng: Hà Nội thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, 5 người cùng gia đình

Sau nhiều giờ làm thủ tục xét nghiệm, nam tài xế lái xe tự do ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cùng vợ và 3 con có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ra, có 3 trường hợp liên quan đến KCN Thăng Long, 1 trường hợp liên quan đến chuyến bay về từ TP.HCM.





Ngày 6/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về kết quả xét nghiệm đối với cả gia đình một bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 qua sàng lọc. Bệnh nhân là L.V.C (nam, sinh năm 1982 địa chỉ tại An Mỹ, Mỹ Đức), làm nghề lái xe tự do, có tiền sử đi bán xe tại huyện Hoàng Mai, Nghệ An ngày 22/6 (cùng F0 Đ.Đ.Đ tại Hà Nam, có triệu chứng ngày 1/7, xét nghiệm PCR dương tính ngày 5/7).



Ngoài anh C. thì có vợ và 3 người con đều có kết quả dương tính. Cụ thể: Bệnh nhân Nguyễn Thị Tr. (nữ, sinh năm 1983), có triệu chứng ngày 1/7. 3 người con gồm: Lưu Thị Khánh Ng. (nữ, sinh năm 2013), có triệu chứng ngày 3/7; Lưu Thị Vân A. (nữ, sinh năm 2007), có triệu chứng ngày 2/7; Lưu Văn Tr. (nam, sinh năm 2003), có triệu chứng ngày 2/7.



Lực lượng chức năng chốt chặn tại khu vực có ca nhiễm Covid-19 ở huyện Đông Anh, Hà Nội sáng ngày 6/7. Ảnh: Gia Khiêm



Sáng ngày 6/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Văn Triều - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cho biết, đến thời điểm này, có 81 trường hợp F1, 194 trường hợp F2 và 147 trường hợp F3 có tiếp xúc với gia đình anh L.V.C.



Ngoài ra, trong ngày 5/7, UBND huyện Mỹ Đức đã tiến hành lập chốt kiểm soát, khoanh vùng cách ly y tế khu vực có dịch đối với ổ dịch tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, gồm 618 hộ gia đình với tổng số 2.190 nhân khẩu.



Theo đó, 32 hộ dân xóm 2, thôn Kênh Đào, xã An Mỹ thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Cách ly vòng 2 thôn Kênh Đào theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Cách ly vòng 3 tại khu dân cư đường 419, thôn Kênh Đào, xã An Mỹ theo Chỉ thị 19. Thời gian thực hiện cách ly từ ngày 5/7 đến hết ngày 26/7.



Cũng trong sáng nay (6/7), CDC Hà Nội thông tin thêm 4 trường hợp dương tính mới. Trong đó, 3 trường hợp là F1 của bệnh nhân H.V.H (sinh năm 1986, địa chỉ Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh) bảo vệ công ty SEI khu Công nghiệp Thăng Long. 1 trường hợp tại Hoàng Mai liên quan đến chuyến bay về từ TP.HCM.



Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm sau khi có ca dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Gia Khiêm



Cụ thể, bệnh nhân Lê Thị Th. (nữ, 1987, F1 cùng xóm trọ thường xuyên tiếp xúc bệnh nhân H.), nhân viên công ty MOLEX (sơ bộ có 12 F1 cùng phân xưởng tại công ty MOLEX); Bệnh nhân Nguyễn Xuân S. (nam, 1975, là F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại công ty TNHH SEI 3). Thứ 3 là bệnh nhân Nguyễn Văn Kh. (nam,1978, F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại công ty TNHH SEI).



Trường hợp thứ 4 là bệnh nhân Phan Hà G. (nam, 1979. Địa chỉ: 51/169/179 Tân Mai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai). BN là lái xe taxi chở 4 bệnh nhân Thanh Hóa dương tính (Chuyến bay VN286 ngày 3/7/2021, từ TP.HCM ra Hà Nội).



