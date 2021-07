Nga ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ đầu dịch

Số ca mắc mới COVID-19 tại Nga đang có chiều hướng gia tăng do sự lây lan nhanh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 và tiến độ tiêm chủng còn chậm.



Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 vào một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 30/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Ngày 13/7, Nga thông báo đã ghi nhận thêm 780 ca tử vong do dịch COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này, trong khi số ca mắc mới tăng 24.702 trên cả nước.



Như vậy, đến nay Nga có hơn 141.000 ca tử vong vì COVID-19 trong tổng số 5,74 triệu ca mắc bệnh.



Số ca mắc mới COVID-19 tại Nga đang có chiều hướng gia tăng do sự lây lan nhanh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 và tiến độ tiêm chủng còn chậm.



Trong số các ca mắc mới ghi nhận có 4.991 ca tại thủ đô Moskva, nơi mà Thị trưởng Sergei Sobyanin đánh giá tình hình dịch COVID-19 bắt đầu lắng dịu.



Theo giới chức y tế Nga, khoảng 30 triệu người ở nước này đã tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên.



Hiện các cơ quan chức năng đang khuyến khích người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19 do số ca mắc mới bắt đầu tăng mạnh vào tháng trước.



