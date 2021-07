Kháng thể từ người được chủng ngừa cao gấp 3 lần người từng mắc Covid-19

Kháng thể sản sinh từ người được chủng ngừa Covid-19 cao gấp 3 lần so với người từng mắc căn bệnh này.



Phát hiện mới về mức độ kháng thể đối với virus SARS-CoV-2

13.000 tình nguyện viên thử nghiệm vắc-xin Nano Covax đều sinh ra kháng thể

Tiêm phòng Covid-19. ĐẬU TIẾN ĐẠT



Chuyên trang MedicineNet mới đây dẫn kết quả từ một nghiên cứu của nhóm khoa học gia thuộc Trung tâm y tế Shamir ở Tel Aviv (Israel) khẳng định: Kháng thể sản sinh từ người được chủng ngừa Covid-19 sẽ cao gấp 3 lần so với người từng mắc căn bệnh này.



Tiến sĩ Eric Cioe-Pena, chuyên gia về Covid-19 của hệ thống chăm sóc sức khỏe Northwell Health (bang New York, Mỹ), người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết: “Đây là một nghiên cứu rất đáng khích lệ, giúp khẳng định người được chủng ngừa Covid-19 sẽ có khả năng miễn dịch tốt hơn so với người phục hồi sau khi mắc bệnh”.



Ngoài ra, tiến sĩ Cioe-Pena cho hay phát hiện mới có thể giúp lý giải tại sao nhiều chuyên gia y tế khuyến khích người từng nhiễm SARS-CoV-2 (vi rút gây ra dịch Covid-19) vẫn nên tiếp tục tiêm phòng.



Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên chuyên trang khoa học medRxiv.



Theo TRÀ LINH (TNO)