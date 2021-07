Gia Lai: Triển khai tiêm 34.410 liều vắc xin phòng Covid-19 đợt 4

(GLO)- Ngày 18-7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 3051/VP-KGVX thông báo ý kiến của UBND tỉnh về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 năm 2021.



Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lê Hà



Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2181/TTr-SYT ngày 15-7-2021 về việc tham mưu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Gia Lai đợt 4 năm 2021, UBND tỉnh có ý kiến như sau:



Thống nhất với dự thảo Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng 34.410 liều vắc xin phòng Covid-19 của Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Gia Lai đợt 4 năm 2021 do Sở Y tế trình tại Tờ trình 2181/TTr-SYT ngày 15-7-2021. Yêu cầu Sở Y tế bổ sung phần Tổ chức thực hiện: Phân công thêm các sở, ngành, đơn vị làm đầu mối quản lý và phối hợp trong công tác tiêm chủng.



Giao Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh ký ban hành Kế hoạch và chịu trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp các tiểu ban, các địa phương, đơn vị tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 đảm bảo an toàn, đúng quy định.



KIỀU PHAN