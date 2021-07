Gia Lai: Thêm Khách sạn Pleiku và Nhà khách Công đoàn làm cơ sở cách ly tập trung chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 26 và 27-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Quyết định số 1100 và 1108/QĐ-BCĐ về việc thành lập Ban Điều hành tại Khách sạn Pleiku và tại Nhà khách Công đoàn trong phòng-chống dịch Covid-19.





Thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku trong phòng-chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. Ảnh nguồn internet

Quyết định số 1100/QĐ-BCĐ thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku trong phòng-chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả. Theo đó, Trưởng ban là ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch UBND TP. Pleiku. Phó Trưởng ban Thường trực là ông Mai Văn Huấn-Giám đốc Khách sạn Pleiku. Phó Trưởng ban là ông Rơ Mah Huân-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Các thành viên gồm: ông Phạm Thanh Hưng-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku; ông Phạm Văn Tư-Trưởng Công an phường Hoa Lư; bà Hà Thị Tuyết Lý-Phó trưởng Trạm y tế phường Hoa Lư; ông Nguyễn Hữu Phú-Khách sạn Pleiku.



Quyết định số 1108/QĐ-BCĐ thành lập Ban Điều hành cơ sở cách ly tập trung tại nhà khách Công Đoàn trong phòng-chống dịch Covid-19 cho lực lượng tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát, lực lượng trực tiếp phục vụ tại các khu cách ly tập trung và nhân viên trực tiếp phục vụ, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19. Theo đó, Trưởng ban là ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch TP. Pleiku. Phó Trưởng ban Thường trực là bà Nguyễn Thị Liên-Phó quản lý Nhà khách Công đoàn. Phó Trưởng ban là ông Rơ Mah Huân-Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Các thành viên gồm: ông Phạm Thanh Hưng-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku; ông Phạm Quang Trung-cán bộ Công an phường Diên Hồng; ông Nguyễn Mạnh Tú-bác sĩ Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc-Nhà khách Công đoàn.



2 Ban điều hành có nhiệm vụ: Điều hành mọi hoạt động cách ly y tế tại Khách sạn Pleiku (số 03 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) và tại Nhà khách Công đoàn (số 09 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống Covid-19, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh Gia Lai. Xây dựng nội quy, quy định cách ly y tế tại Khách sạn Pleiku và tại Nhà khách Công đoàn. 2 đơn vị đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly tự nguyện chi trả, lực lượng tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát, lực lượng trực tiếp phục vụ tại các khu cách ly tập trung và nhân viên trực tiếp phục vụ, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19. Cung ứng suất ăn cho từng người trong thời gian cách ly y tế.

Các Ban điều hành tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó Khách sạn Tre xanh đã được trưng dụng để những trường hợp cách ly tập trung vì dịch Covid-19 lưa chọn tự nguyện chi trả phí.

PHAN KIỀU