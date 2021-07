Gia Lai: Người về từ vùng dịch cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần

(GLO)- Ngày 30-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 226/CV-BCĐ về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng các hình thức cách ly y tế để phòng-chống dịch.

Thời gian qua, lượng người về từ các địa phương có dịch trên địa bàn tỉnh tăng cao đột biến dẫn đến quá tải cho các khu cách ly tập trung của tỉnh. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch và giảm tải cho các khu cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo làm bùng phát dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện thống nhất các nội dung sau:

Công dân đi từ địa phương khác về đều được kiểm tra, sàng lọc, xét nghiệm... trước khi vào địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Đối với các trường hợp F1, các trường hợp bị cưỡng chế cách ly y tế, người về từ vùng dịch, tâm dịch được Bộ Y tế thông báo hoặc các địa phương đang phong tỏa, cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quản lý nghiêm, chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, các trường hợp F1, F2 và công dân về từ các địa phương có dịch; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm thực hiện cách ly tập trung, bàn giao sau kết thúc cách ly và quản lý sau cách ly tập trung tại nhà, nơi cư trú. Điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng-chống dịch Covid-19 (áp dụng từ 0 giờ ngày 1-8-2021) cụ thể như sau:



Đối với người tiếp xúc gần (F1), các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định: thời gian cách ly tập trung là 14 ngày liên tục tại khu cách lý tập trung. Đối với trường hợp xác định được lần tiếp xúc cuối với người nhiễm SARS-CoV-2; đối với trường hợp không xác định được lần tiếp xúc cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 thì mốc tính thời gian cách ly là kể từ ngày ban hành quyết định cách ly tập trung. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tập trung (có thể xét nghiệm vào ngày thứ 3, do Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh quyết định trên cơ sở điều tra, giám sát dịch tễ).



Đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; thời gian cách ly tập trung là 7 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung.



Các trường hợp âm tính được cho trở về cách ly tại nhà 7 ngày theo quy định của Bộ Y tế (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung); tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 khi cách ly tại nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày nữa. Các trường hợp dương tính được xử lý tiếp theo các quy định hiện hành (phân loại F0, F1 để chuyển viện hoặc cách ly tập trung). Yêu cầu UBND, Ban chỉ đạo cấp xã giám sát thật chặt công dân trong thời gian cách ly tại nhà theo quy định. Đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì phải cách ly tập trung theo quy định. (Các xét nghiệm SARS-CoV-2 đều phải thực hiện bằng kỹ thuật RT-PCR).



Đối với người đã thực hiện cách ly tập trung trước 0 giờ ngày 1-8-2021: Trường hợp công dân cách ly tập trung đã qua 7 ngày phải có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 mới được kết thúc cách ly tập trung để tiếp tục cách ly tại nhà; sau cách ly tập trung, công dân cách ly y tế tại nhà đến đủ 21 ngày (tính từ ngày ban hành quyết định cách ly tập trung). Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 và ngày trước khi kết thúc cách ly tại nhà.



Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện nghiêm hướng dẫn bàn giao quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Thực hiện nghiêm việc tổ chức ban giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú theo quy định tại Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19-1-2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn t hành cách ly tập trung.



Trong đó, lưu ý: Ban Chỉ đạo cấp huyện có trách nhiệm đảm bảo phương tiện vận chuyển người hoàn thành cách ly về địa phương (không nhất thiết phải sử dụng xe chuyên dụng). Khi ban hành quyết định phê duyệt cho những người đã hoàn thành cách ly tập trung, yêu cầu kèm theo Quyết định các thành phần hồ sơ, cụ thể như sau: Danh sách người hoàn thành cách ly với các thông tin bắt buộc phải có: số điện thoại hoặc và email, địa chỉ lưu trú (cần chi tiết, cụ thể: số nhà, đường, tổ dân phố/khu phố hoặc thôn/làng, phường/xã/thị trấn, thành phố/thị xã/quận/huyện, tỉnh/thành phố). Bản chụp/scan các giấy tờ liên quan của từng người hoàn thành cách ly, quyết định hoặc giấy xác nhận hoàn thành cách ly. Kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của từng người hoàn thành cách ly theo quy định.



Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các quy trình, các khâu trong tổ chức thực hiện về cách ly y tế tập trung, giám sát cách ly tại nhà, xét nghiệm RT-PCR cho các đối tượng; cập nhật thường xuyên các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng-chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế về phòng-chống dịch; tổ chức đánh giá thường xuyên về việc cách ly y tế để có khuyến cáo, hướng dẫn cũng như điều chỉnh kịp thời; báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh khi có các vấn đề khó khăn vướng mặc hoặc phát sinh vượt thẩm quyền.



Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương chủ trì, phối hợp với cơ quan y tế để quản lý, giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người đã hoàn thành cách ly tập trung. Tiếp tục sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh tại các khu vực trong và ngoài các cơ sở cách ly tập trung, sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhân dân tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh trật tự khu vực cách ly, tung tin không đúng về hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch tại các khu cách ly tập trung do quân đội quản lý, hướng dẫn người hoàn thành cách ly thực hiện các cam kết theo quy định và phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly về địa phương, nơi lưu trú.



Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thông tin nội dung văn bản này đến với tất cả cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty, doanh nghiệp... đóng trên địa bàn tỉnh và người dân đang ở các địa phương có nhu cầu về tỉnh được biết và thực hiện nghiêm các quy dịnh về phòng-chống dịch của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng-chống dịch Covid-19.



Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND-Trưởng ban Chỉ đạo cấp huyện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng-chống dịch Covid-19 và hướng dẫn tại văn bản này về việc cách ly y tế tại nhà, tổ chức các biện pháp để thực hiện thật tốt, chặt chẽ và đúng quy định; huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân, thực hiện các biện pháp, giải pháp cấp bách trong phòng-chống dịch gắn với ổn định trật tự an toàn xã hội, động viên các thành phần sản xuất, kinh doanh đảm bảo "mục tiêu kép". Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Chịu trách nhiệm cao nhất trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, trong đó có công tác phòng-chống dịch; nếu lơ là, thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên.



Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, giải pháp cấp bách để cùng chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt, giúp sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, tránh lây lan diện rộng trong cộng đồng, giảm tải cho các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng-chống dịch và chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống cao hơn; xây dựng kế hoạch giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly tại nhà của công dân; huy động các nguồn lực để hỗ trợ các gia đình do dịch bệnh, hỗ trợ các khu cách ly tập trung tại địa phương, hỗ trợ động viên các lực lượng tuyền đầy đang căng mình ngày đêm chống dịch; giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuyên truyền, động viên nhân dân, các tổ chức cá nhân, cộng đồng, các doanh nghiệp đồng thuận, tuân thủ và tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh để đạt kết quả tốt nhất trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.



Đề nghị đồng chí Bí thư cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng-chống dịch; huy động các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội cùng vào cuộc với chính quyền, tổ chức các giải pháp đồng bộ, kịp thời để công tác chống dịch đạt hiệu quả nhất.

