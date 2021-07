Gia Lai: Hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 trước ngày 30-7

(GLO)- Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 195/KH-BCĐ về việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ để triển khai tiêm chủng đợt 4-2021 trên toàn tỉnh. Các nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên dựa vào Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và Công văn số 2447/BYT-DP của Bộ Y tế.





Tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Lê Hà

Theo đó, số vắc xin được phân bổ gồm 2 loại: 5.850 liều vắc xin Pfizer và 28.560 liều vắc xin Moderna. Đối với vắc xin Pfizer lần này được chia thành 4 đợt tiêm cho nhóm đối tượng gồm: bội đội Biên phòng, cán bộ làm việc tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh và trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố, lực lượng Công an tham gia tuyến đầu phòng-chống dịch. Đối với vắc xin Moderna được chia thành 2 đợt tiêm cho nhóm đối tượng cung cấp dịch vụ thiết yếu gồm: ngân hàng, xăng dầu, cấp thoát nước, điện lực, vận tải, chuyển phát nhanh, dịch vụ môi trường, công nhân khu-cụm công nghiệp; nhóm đối tượng là giáo viên mầm non, người làm việc tại các cơ sở giáo dục.



Dự kiến, thời gian triển khai tiêm đợt 4 ngay sau khi tiếp nhận vắc xin và kết thúc trước ngày 30-7-2021. Địa điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời có thể mở các điểm tiêm chủng khác nhưng phải đảm bảo đúng quy trình an toàn tiêm chủng.



HÀ SỰ