Đã tìm được nguồn, 4 hiệp hội xin bỏ tiền nhập vắc xin phòng Covid-19

4 hiệp hội Dệt may, Da giày - túi xách, Điện tử, và gỗ vừa cùng ký chung văn bản đề nghị Chính phủ hỗ trợ được mua vắc xin phòng Covid-19 từ nguồn cung tự tìm kiếm để tiêm miễn phí cho người lao động.



Nên nhanh chóng xã hội hóa việc mua vắc-xin Covid-19

Vắc xin đang là ưu tiên số 1 của các doanh nghiệp như dệt may, da giày. Ảnh: Ngọc Thắng



Các hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), và Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) mới đây đã ký chung trong một văn bản trình lên Thủ tướng, các bộ Y tế, Công thương về việc “hỗ trợ doanh nghiệp mua vắc xin pòng Covid-19 khẩn trương và hợp pháp để tiêm miễn phí cho người lao động của các ngành hàng xuất khẩu”.



Theo đó, các doanh nghiệp thuộc 4 lĩnh vực nói trên cho hay đã chủ động tìm nguồn cung vắc xin từ Tập đoàn Royal Stratergic Partner - UAE. Giữa tháng 7.2021 Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cũng đã làm việc với tập đoàn này để xác minh về khả năng cung ứng vắc xin.

“Mặc dù Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn cho doanh nghiệp triển khai thủ tục nhập khẩu vắc xin, nhưng do đây là hoạt động chưa có tiền lệ nên sẽ có nhiều vướng mắc về thủ tục, gây ảnh hưởng tới tiến độ nhập khẩu”, văn bản của các hiệp hội nêu.



Do vậy, cộng đồng doanh nghiệp kể trên đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế chủ trì đàm phán với Tập đoàn Royal Stratergic Partners UAE của UAE hoặc chỉ định đơn vị nhập khẩu Việt Nam có đủ điều kiện triển khai thủ tục nhập khẩu, ưu tiên hỗ trợ các hiệp hội thực hiện việc tiêm chủng cho người lao động tại các nhà máy. “Mọi chi phí để triển khai các hoạt động trên sẽ do các doanh nghiệp của các hiệp hội ngành hàng trực tiếp chịu trách nhiệm”, văn bản nhấn mạnh.



Bên cạnh đó, 4 hiệp hội cũng mong muốn Chính phủ tạo điều kiện để cuối tháng 7, đầu tháng 8 có vắc xin để tiêm cho người lao động tại các nhà máy, khu công nghiệp của 4 ngành hàng xuất khẩu, nhằm tiếp tục vừa duy trì sản xuất vừa chống dịch.



Các hiệp hội cho hay, trong 3 tháng gần đây, dịch Covid-19 bùng phát trở lại và trở nên nghiêm trọng tại các nhà máy, khu công nghiệp, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Bộ Y tế cùng chính quyền địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” nhưng do các doanh nghiệp có quy mô lớn, sử dụng hàng nghìn đến vài chục nghìn lao động nên không đủ khả năng triển khai.



“Do vậy trên 90% các doanh nghiệp đều phải chấp nhận dừng sản xuất, làm đứt gãy phần cung toàn cầu cho các nhãn hàng đã tin tưởng đặt hàng sản xuất tại Việt Nam. Về dài hạn việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của các nhãn hàng, các nhà nhập khẩu... về thị trường Việt Nam”, cộng đồng các doanh nghiệp lo ngại.



Cùng với đó, 4 hiệp hội mong muốn được đối thoại trực tuyến với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan với 4 hiệp hội ngành hàng xuất khẩu trong nước, cùng các nhãn hàng lớn tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, để cùng bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.









Theo Chí Hiếu (TNO)