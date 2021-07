Chiều 18.7, Bộ Y tế thông báo 29 ca tử vong do Covid-19

Chiều nay, 18.7, Bộ Y tế thông báo 29 ca tử vong do Covid-19. Các bệnh nhân có địa chỉ tại 6 tỉnh, thành. Trong đó, TP,HCM có 20 ca.



Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại TP.HCM





Theo Bộ Y tế, từ ngày 4 - 17.7 có 29 ca tử vong, là các bệnh nhân có địa chỉ tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Bắc Giang và Hà Nội.



Theo Bộ Y tế, 29 bệnh nhân Covid-19 tử vong là các ca tử vong số 226 - 254 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch (tháng 1.2020) đến nay.



Trong đó, tại TP.HCM, từ ngày 8.7 - 17.7 có 20 ca tử vong, là cá bệnh nhân Covid-19 có mã số: BN11630; BN10629; BN28519; BN22421: BN25680; BN31137; BN37189; BN17273; BN25186; BN27128; BN18256; BN28113; BN35105; BN33956; BN13716; BN17482; BN18283; BN18309; BN29060 và BN25324.



Tại Bình Dương từ ngày 4.7 - 9.7 có 2 ca, là các bệnh nhân có mã số BN13803 và BN17415.



Tại Long An từ ngày 14.7 - 18.7 có 3 ca, là các bệnh nhân có mã số BN17071; BN33748 và BN17580.



Tại Bắc Giang ngày 15.7 có 1 ca, là bệnh nhân có mã số BN11497.



Tại Đà Nẵng ngày 16,7 có 1 ca, là bệnh nhân có mã số BN14138.



Tại Hà Nội ngày 17,7 có 1 ca, là bệnh nhân có mã số BN4732.

Tại Đồng Tháp ngày 17.7 có 1 ca, là bệnh nhân có mã số BN20037.



Trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (từ ngày 27.4) đến nay có 219 bệnh nhân Covid-19 tử vong.



Trong số hơn 9.000 bệnh nhân được đánh giá lâm sàng, khoảng 80% bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và không có triệu chứng. Các bệnh nhân nặng do viêm phổi, suy hô hấp.



Nguy cơ tử vong tăng cao bệnh nhân Covid-19 có bệnh nền, bị biến chứng suy hô hấp tiến, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.









