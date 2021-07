Biến thể Delta có thể lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu

Biến thể Delta có thể tạo ra lượng virus trong đường hô hấp cao gấp 10 lần so với nhiễm biến thể Alpha, gây ra bệnh nặng hơn 1.000 lần so với người nhiễm virus SARS-CoV-2 ban đầu và lây lan dễ dàng như bệnh thủy đậu, theo tài liệu nội bộ của CDC Mỹ.



Số bệnh nhân nhiễm biến thể Delta ngày càng nhiều. Ảnh: AFP

Tài liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) phác thảo dữ liệu chưa được công bố cho thấy những người được tiêm chủng đầy đủ có thể lây lan biến thể Delta với tỉ lệ tương đương những người không được tiêm chủng. Nội dung của tài liệu được tờ The Washington Post đưa tin đầu tiên hôm 29.7.

Tiến sĩ Rochelle P Walensky, giám đốc CDC, đã thừa nhận hôm 27.7 rằng những người được chủng ngừa nhưng bị nhiễm biến thể Delta mang nhiều virus trong mũi và cổ họng như những người không được tiêm chủng, và họ vẫn có thể lây lan dễ dàng.

Nhưng tài liệu nội bộ cho thấy cái nhìn rộng hơn và thậm chí còn rõ ràng hơn về biến thể. Theo tài liệu mà tờ The New York Times có được, biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn so với các loại virus gây ra MERS, SARS, Ebola, cảm lạnh thông thường, cúm mùa, đậu mùa, và nó cũng dễ lây lan như bệnh thủy đậu. Biến thể Delta - ban đầu được gọi là B.1.617.2 - có thể gây ra bệnh nặng hơn.

Tài liệu cho biết, bước tiếp theo ngay lập tức của CDC là “thừa nhận cuộc chiến đã thay đổi”.

New York Times dẫn lời một quan chức liên bang - người đã xem tài liệu - nhận định rằng đã có sự báo động trong các nhà khoa học CDC về sự lan rộng của biến thể Delta trên khắp đất nước. Cơ quan này dự kiến ​​sẽ công bố dữ liệu bổ sung về biến thể chết người này trong ngày 30.7.

Có khoảng 35.000 ca COVID-19 có triệu chứng mỗi tuần trong số 162 triệu người Mỹ đã tiêm phòng, theo dữ liệu do CDC thu thập tính đến ngày 24.7 được trích dẫn trong bản trình bày nội bộ.

Nhưng cơ quan này không theo dõi tất cả trường hợp nhiễm bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng, vì vậy tỉ lệ mắc bệnh thực tế có thể cao hơn.

Tài liệu lưu ý, nhiễm biến thể Delta tạo ra lượng virus trong đường hô hấp cao gấp 10 lần so với ở người nhiễm biến thể Alpha.

Theo một nghiên cứu gần đây, số lượng virus ở một người bị nhiễm biến thể Delta nhiều hơn 1.000 lần so với người nhiễm SARS-CoV-2 ban đầu.

Tài liệu CDC dựa trên dữ liệu từ nhiều nghiên cứu, bao gồm cả phân tích về một đợt bùng phát gần đây ở Provincetown, Massachusetts, bắt đầu sau lễ hội ngày 4.7 của thị trấn.

Tiến sĩ Walensky nói với CNN rằng, biến thể Delta "là một trong những loại virus dễ lây lan nhất mà chúng tôi biết". Bà khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang mọi lúc.

Tuy nhiên, tài liệu cũng chỉ ra rằng những người được tiêm chủng an toàn hơn. Vaccine ngăn ngừa hơn 90% bệnh nặng, nhưng có thể kém hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa nhiễm bệnh hoặc lây truyền.

KHÁNH MINH (LĐO)