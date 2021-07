Biến thể COVID-19 mới phát hiện ở Anh nguy hiểm thế nào?

Những điều cần biết về biến thể COVID-19 mới phát hiện ở Vương Quốc Anh.



Anh phát hiện biến thể COVID-19 mới B.1.621. Ảnh: AFP



Tờ Forbes đưa tin, các nhà khoa học Vương quốc Anh đang điều tra một biến thể COVID-19 mới. Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) cho biết, các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đã bắt đầu được tiến hành trên biến thể B.1.621 mới.



Có bao nhiêu ca nhiễm biến thể B.1.621 đã được xác định ở Anh?



PHE cho biết cho đến nay đã xác định được 16 ca nhiễm, thêm phần lớn là do đi du lịch nước ngoài.



Biến thể B.1.621 được xác định đầu tiên ở đâu?



PHE không cho biết trong các thông cáo được công bố hôm 23.7, nhưng Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu nói rằng biến thể này đã được xác định lần đầu tiên ở Colombia vào tháng 1.2021.



Chúng ta có nên lo lắng về biến thể B.1.621 không?



Chưa. Hoặc ít nhất chúng ta chưa nên quan tâm nhiều bằng đại dịch nói chung.



PHE cho biết "hiện tại không có bằng chứng cho thấy biến thể này gây ra bệnh nặng hơn hoặc làm cho các loại vaccie đang được triển khai kém hiệu quả hơn".



Cũng không có bằng chứng về sự lây lan trong cộng đồng ở Anh - PHE cho hay.



B.1.621 đã được chỉ định là một "biến thể đang được điều tra". Nó có thể được nâng lên thành “biến thể đáng lo ngại”, tùy thuộc vào kết quả của các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.



Sự khác biệt giữa một biến thể đang được điều tra và một biến thể đáng lo ngại là gì?



PHE giải thích, các biến thể COVID-19, "nếu được coi là có các đặc tính liên quan đến dịch tễ học, miễn dịch học hoặc gây bệnh, sẽ được đưa ra để điều tra chính thức".



PHE nói thêm: “Tại thời điểm này, B.1.621 được chỉ định là biến thể đang được điều tra (VUI) với năm, tháng và số. Sau khi đánh giá rủi ro với ủy ban chuyên gia liên quan, chúng có thể được chỉ định là biến thể đáng lo ngại (VOC)”.



Ngoài biến thể B.1.621 mới, còn có 15 biến thể đang được điều tra và biến thể đáng lo ngại khác, bao gồm cả biến thể Delta hiện chiếm 99% các ca mắc COVID-19 của Vương quốc Anh.



PHE sẽ ứng phó thế nào với biến thể B.1.621?



PHE cho biết hôm 23.7: “Tất cả các can thiệp sức khỏe cộng đồng thích hợp sẽ được thực hiện, bao gồm cả việc theo dõi truy vết tiếp xúc và xét nghiệm có mục tiêu.



“Với trường hợp các ca nhiễm đã được xác định, có thể theo dõi thêm, và nếu cần thiết sẽ tìm kiếm, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc, để hạn chế sự lây lan của biến thể" - PHE thông tin.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể B.1.621 được xác định là ở Colombia vào tháng Giêng. Kể từ đó, nó đã được ghi nhận ở 26 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, bao gồm ở Mỹ (592 trường hợp), Bồ Đào Nha (56), Nhật Bản (47), Thụy Sĩ (41) và Ấn Độ (23).



Virus liên tục thay đổi thông qua các đột biến gene và do đó tạo ra các biến thể mới. Tiến sĩ Stuart Ray, phó chủ tịch y khoa về tính toàn vẹn dữ liệu và phân tích tại Trường Y Đại học Johns Hopkins, cho biết các biến thể COVID-19 mới đang được phát hiện trên khắp thế giới hàng tuần nhưng “hầu hết đều đến và đi - một số vẫn tồn tại nhưng không trở nên phổ biến hơn; một số gia tăng trong một thời gian và sau đó biến mất".



Chỉ khi một biến thể cho thấy khả năng lây lan tăng vọt, mức độ nghiêm trọng gia tăng dựa trên số lần nhập viện hoặc tử vong, hoặc giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và vaccine, WHO mới phân loại chủng đó là "biến thể đáng lo ngại".



Trên toàn cầu, có 4 biến thể đáng lo ngại gồm: Biến thể Alpha lần đầu tiên được xác định ở Anh (UK); biến thể Beta lần đầu được xác định ở Nam Phi; biến thể Delta được xác định ở Ấn Độ; và biến thể Gamma lần đầu tiên được xác định ở Brazil.

