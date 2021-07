7.295 bệnh nhân Covid-19 trong ngày 23/7, TP. Hồ Chí Minh có 4.913 ca

Ngoài TP.HCM, nhiều bệnh nhân mới được ghi nhận ở Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh.

Trong bản tin tối 23/7, Bộ Y tế công bố 3.397 ca mắc mới tại TP.HCM (1.611), Bình Dương (571), Long An (379), Đồng Nai (184), Tây Ninh (176), Đồng Tháp (98), Tiền Giang (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Hà Nội (56), Khánh Hòa (51), Quảng Ngãi (26), Bình Thuận (24), Cần Thơ (24), Ninh Thuận (18), Phú Yên (15), Đắk Nông (8 ), Trà Vinh (6), Bình Định (6), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Hòa Bình (1), Quảng Nam (1), Kon Tum (1). Trong đó, 1.083 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Như vậy, trong ngày 23/7, cả nước có 7.295 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (4.913), Bình Dương (608), Long An (602), Đồng Nai (217), Tây Ninh (212), Đồng Tháp (129), Tiền Giang (95), Hà Nội (70), Bà Rịa - Vũng Tàu (58), Khánh Hòa (51), Đà Nẵng (47), Bình Thuận (47), Ninh Thuận (37), Cần Thơ (34), Phú Yên (30), Quảng Ngãi (26), Bến Tre (20), Trà Vinh (15), Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Đắk Nông (8 ), Bình Định (6), Đắk Lắk (4), Bình Phước (4), Hậu Giang (4), Bắc Ninh (4), Vĩnh Phúc (3), Quảng Nam (2), Lâm Đồng (2), Cà Mau (2), Hà Tĩnh (2), An Giang (2), Bắc Giang (2), Lai Châu (1), Hòa Bình (1), Kon Tum (1). Trong đó, 1.274 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến chiều 23/7, Việt Nam có tổng cộng 81.678 ca mắc, trong đó có 2.141 ca nhập cảnh và 79.537 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27/4 đến nay là 77.967 ca, trong đó có 12.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Tính đến sáng 23/7, Việt Nam có tổng cộng 78.269 ca Covid-19. Trong đó, 2.129 ca nhập cảnh và 76.140 bệnh nhân trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước từ 27/4 đến nay là 74.570, trong đó, 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp tại Việt Nam, đặc biệt ở TP.HCM, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: “Bộ Y tế ưu tiên tối đa trang thiết bị vật tư, y tế, những nhân lực tinh túy nhất để đưa về bệnh viện tối ưu hóa điều trị các trường hợp thở máy trên toàn thành phố, quyết giữ cho bằng được mặt trận này”.

Để đảm bảo trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch, Bộ đã lên phương án đàm phán trực tiếp để mua test từ các nhà sản xuất nước ngoài và thúc đẩy sản xuất trong nước. Các sinh phẩm xét nghiệm sẽ ngay lập tức được chuyển về các vùng có dịch một cách công khai minh bạch.

Theo Quốc Toàn (zingnews.vn)