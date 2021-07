4.789 ca mắc Covid-19 trong ngày 20/7, TP. Hồ Chí Minh 3.322 bệnh nhân

Trong số này, 728 ca được phát hiện trong cộng đồng.

Trong bản tin tối 20/7, Bộ Y tế cho hay trong ngày, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 4.789 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (3.322), Bình Dương (578), Đồng Nai (162), Tiền Giang (133), Đồng Tháp (66), Đà Nẵng (61), Khánh Hoà (53), Hà Nội (46), Long An (46), Cần Thơ (45), Vĩnh Long (43), Phú Yên (39), Bến Tre (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Ninh Thuận (22), Kiên Giang (20), Bình Thuận (14), Hậu Giang (10), Đắk Lắk (10), Vĩnh Phúc (9), An Giang (8 ), Nghệ An (8 ), Bình Phước (6), Bạc Liêu (4), Bắc Ninh (4), Lâm Đồng (3), Quảng Nam (3), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Ngãi (2), Kon Tum (2), Lạng Sơn (1), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1).

Kon Tum lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca mắc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, thành, tỷ lệ F0 có triệu chứng trở nặng đang tăng. Điều này là gánh nặng rất lớn, nhất là ở TP.HCM. Đặc biệt, ở Đồng Tháp, tỷ lệ bệnh nhân nặng đòi hỏi hỗ trợ oxy, oxy mask, oxy dòng cao (HFNC), ECMO..., ngày càng tăng. Nhu cầu máy thở của một số địa phương đã vượt quá khả năng đáp ứng của ngành y tế.

"Tỷ lệ tử vong Việt Nam hiện giờ là 0,43%. TP.HCM có khả năng tăng lên hơn 0,6%. Tại Đồng Tháp, tỷ lệ tử vong sẽ còn cao hơn nữa. Điều này chứng tỏ Việt Nam đang tiệm cận với tỷ lệ tử vong trên thế giới. Chúng ta phải rất lưu ý các trường hợp bệnh nhân trở nặng và bắt buộc phải sử dụng biện pháp hỗ trợ", ông Sơn cho hay.

Thứ trưởng đề nghị các tỉnh, thành tập trung những biện pháp mạnh để giảm thiểu tác hại này bằng cách tăng cường các hệ thống về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, kể cả hệ thống oxy và khí nén cho các cơ sở điều trị và khu điều trị bệnh nhân nặng.

Theo Phương Anh (zingnews.vn)