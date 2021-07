2.296 ca Covid-19 trong ngày 13/7, TP.HCM có 1.797 bệnh nhân

Tối 13/7, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 mới. TP.HCM, Bình Dương, Long An có nhiều bệnh nhân vừa được ghi nhận.

Theo bản tin 18h của Bộ Y tế, 849 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (546), Bình Dương (186), Long An (49), Đồng Tháp (19), Phú Yên (15), Hưng Yên (8), Hà Nội (6), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Bắc Giang (1). Trong đó, 759 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã phong tỏa.

Như vậy, trong ngày 13/7, Bộ Y tế công bố 2.296 bệnh nhân ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.797), Bình Dương (186), Long An (130), Đồng Tháp (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Phú Yên (26), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Bến Tre (11), Hà Nội (8), Hưng Yên (8 ), Tây Ninh (5), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Lào Cai 1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1).

Trong đó. 2.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc vùng đã phong tỏa.

Chi tiết các ca mắc mới được công bố lúc 18h theo Bộ Y tế:

TP.HCM: 514 ca là các trường hợp trong khu cách ly, vùng đã phong tỏa; 32 ca đang được điều tra dịch tễ.

Bình Dương: 111 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 20 ca có tiền sử về từ TP.HCM; 55 ca đang được điều tra dịch tễ.

Long An: 23 ca là các trường hợp trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa; 26 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Phú Yên: Các bệnh nhân là trường hợp được phát hiện trong khu cách ly, vùng phong tỏa.

Trà Vinh: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Họ đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

Cần Thơ: Bệnh nhân là các trường hợp trong khu cách ly, vùng đã phong tỏa, liên quan chợ Tân An.

Hà Nội: Các ca mắc là F1, đã được cách ly từ trước.

Hưng Yên: 8 bệnh nhân mới là các trường hợp trong khu cách ly và vùng đã phong tỏa. Họ đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh

Đồng Tháp: Các F0 là trường hợp trong khu cách ly và vùng đã được phong toả.

Đà Nẵng: Bệnh nhân là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Họ có kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang: Bệnh nhi là nữ, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Yên; F1 của BN24824 đã được cách ly từ trước.

An Giang: 4 bệnh nhân là các trường hợp trong khu cách ly, vùng đã được phong tỏa.

Kiên Giang: 3 bệnh nhân đang được điều tra dịch tễ. Họ đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Thanh Hóa (1).

Ngày 13/7 có thêm 222 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 9.553.

Tính đến ngày 13/7, Việt Nam có tổng cộng 32.555 ca ghi nhận trong nước và 1.945 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 30.985 ca, trong đó, 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna). Trong đó, TP.HCM được phân bổ 55.000 liều vaccine Pfizer, nhiều nhất cả nước.

Về tình hình điều trị, chiều 13/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ sẽ sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể và chi tiết về việc thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà ở TP.HCM. Dự kiến, hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế được ban hành vào hôm nay (13/7).

Theo Thiên Nhan (zingnews.vn)