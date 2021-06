Vaccine Novavax hiệu quả hơn 90%, có khả năng chống biến thể

Nhà sản xuất vaccine Novavax cho biết, vaccine COVID-19 của hãng có hiệu quả chống COVID-19 cao và cũng bảo vệ khỏi các biến thể.



Vaccine Novavax. Ảnh: AFP





Novavax thông tin ngày 14.6, vaccine của hãng có hiệu quả tổng thể khoảng 90,4% và dữ liệu sơ bộ trong một nghiên cứu giai đoạn cuối ở Mỹ và Mexico cho thấy vaccine an toàn.



Nghiên cứu của Novavax có sự tham gia của gần 30.000 người từ 18 tuổi trở lên ở Mỹ và Mexico. Hai phần ba được tiêm hai liều vaccine cách nhau 3 tuần và số còn lại được tiêm giả dược.



Có 77 trường hợp mắc COVID-19 với 14 ca trong nhóm được tiêm vaccine và số còn lại là ca mắc ở người tiêm giả dược. Không có ai trong nhóm tiêm vaccine mắc bệnh ở mức độ trung bình hoặc nặng trong khi ở nhóm dùng giả dược con số này là 14.



Vaccine cũng có hiệu quả tương tự đối với một số biến thể, bao gồm cả biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở Vương quốc Anh.



Các tác dụng phụ của vaccine Nanovax chủ yếu là nhẹ gồm đau và nhức tại chỗ tiêm. Không có báo cáo nào về đông máu bất thường hoặc các vấn đề về tim.



Vaccine Novavax có thể được bảo quản trong tủ lạnh tiêu chuẩn, giúp dễ dàng phân phối hơn. Vaccine Novavax được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nguồn cung vaccine ở các nước đang phát triển.



Công ty có kế hoạch xin cấp phép vaccine ở Mỹ, Châu Âu và các nơi khác vào cuối tháng 9 và có thể sản xuất tới 100 triệu liều mỗi tháng vào thời điểm đó.



"Phần nhiều trong những liều vaccine đầu tiên của chúng tôi sẽ đến các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình” - Giám đốc điều hành Novavax Stanley Erck trả lời AP.



Theo Our World In Data, hơn một nửa dân số Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trong khi chưa đến 1% người dân ở các nước đang phát triển đã tiêm một mũi vaccine.



Novavax từng thông báo việc sản xuất bị trì hoãn do thiếu nguồn cung. Hiện công ty dự kiến ​​đạt sản lượng 100 triệu liều một tháng vào cuối tháng 9 và 150 triệu liều một tháng vào tháng 12.



Công ty đã cam kết cung cấp 110 triệu liều cho Mỹ trong năm tới và tổng cộng 1,1 tỉ liều cho các nước đang phát triển.



Hồi tháng 5, liên minh vaccine GAVI thông báo đã ký thỏa thuận mua 350 triệu liều vaccine Novavax, với việc giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào quý III.



Novavax nghiên cứu phát triển vaccine trong hơn ba thập kỷ, nhưng chưa đưa vaccine nào ra thị trường. Việc phát triển vaccine COVID-19 của Novavax được chính phủ Mỹ tài trợ một phần.





https://laodong.vn/the-gioi/vaccine-novavax-hieu-qua-hon-90-co-kha-nang-chong-bien-the-920408.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)