Trung Quốc: Ổ dịch Covid-19 ở Quảng Đông tiếp tục lây lan

WHO phê duyệt vắc-xin thứ 2 do Trung Quốc sản xuất



Theo thông báo ngày 1-6 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), WHO đã phê duyệt vắc-xin Covid-19 do Sinovac Biotech sản xuất để đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đây là loại vắc-xin thứ 2 của Trung Quốc nhận được sự chứng thực của tổ chức này.



Danh sách khẩn cấp của WHO là một dấu hiệu cho các cơ quan quản lý quốc gia về tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm.



WHO cũng sẽ cho phép vắc-xin của Sinovac Biotech được đưa vào Covax, chương trình toàn cầu cung cấp vắc-xin chủ yếu cho các nước nghèo. Chương trình này đang gặp vấn đề lớn về nguồn cung do Ấn Độ ngừng xuất khẩu vắc-xin.



Trong thông báo, hội đồng chuyên gia WHO cho biết họ khuyến nghị tiêm vắc-xin của Sinovac cho những người trên 18 tuổi, với liều thứ hai được tiêm sau 2 đến 4 tuần