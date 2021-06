Tình hình COVID-19 sáng 3/6: Thế giới ghi nhận hơn 172 triệu ca mắc

Châu Á đứng đầu thế giới với 51.693.565 ca mắc COVID-19, trong đó 694.976 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, khu vực này ghi nhận 211.196 ca mắc mới và 4.237 ca tử vong.



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Prayagraj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)



Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 3/6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 172.401.651 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 3.705.834 ca tử vong. Hiện có hơn 155.239.249 triệu bệnh nhân COVID-19 đã xuất viện trong khi vẫn còn 13,897 triệu bệnh nhân đang điều trị.



Xét theo khu vực, hiện châu Á đứng đầu với 51.693.565 ca mắc COVID-19, trong đó 694.976 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, khu vực này ghi nhận 211.196 ca mắc mới và 4.237 ca tử vong.



Châu Âu đứng thứ hai với 46.711.086 ca mắc và 1.074.551 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, châu lục này ghi nhận 51.244 ca mắc mới và 1.372 ca tử vong. Xếp thứ ba là khu vực Bắc Mỹ với 39.870.847 ca mắc và 899.758 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Bắc Mỹ đã ghi nhận 33.752 mắc mới và 703 ca tử vong.



Tại châu Âu, Đức thông báo sẽ dỡ bỏ cơ chế ưu tiên từ ngày 7/6, theo đó toàn bộ công dân từ 12 tuổi trở lên đều được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.



Trong cuộc họp báo ngày 2/6, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đã công bố thông tin trên, đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đảm bảo tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho công dân nước này.



Cho đến nay, Đức chỉ tiếp nhận đăng ký tiêm chủng của những đối tượng ưu tiên như lực lượng y bác sỹ ở tuyến đầu phòng chống dịch, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền... Với quyết định mới ban hành, công dân Đức từ 12 tuổi trở lên đều được phép đăng ký tiêm chủng.



Trong khi đó, Cộng hòa Séc cho biết Bệnh viện Đại học Thomayer ở thủ đô Praha sẽ triển khai chương trình tiêm vaccine dành cho người nước ngoài theo hình thức tự trả tiền từ ngày 1/7.





Điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Tehran, Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)



Người nước ngoài không thuộc diện bảo hiểm y tế công của Cộng hòa Séc chi trả có thể bắt đầu đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19 sớm nhất vào giữa tháng 6 và tự chi thanh toán chi phí. Lịch tiêm vaccine diễn ra vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.



Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Luxembourg đang có những dấu hiệu tích cực, với việc giảm nhiều ca mắc mới cũng như các trường hợp nhập viện.



Do đó, kể từ ngày 13/6, Luxembourg sẽ đưa vào sử dụng CovidCheck như một công cụ cho phép người dân được tự do đi lại. CovidCheck là chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 của nước này, có dạng mã QR được tiêu chuẩn hóa ở cấp độ châu Âu và được công nhận ở tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).



Bộ trưởng Y tế Luxembourg, Paulette Lenert cho biết CovidCheck sẽ chứng nhận cho người được cấp theo 3 trường hợp: đã được tiêm chủng ngừa COVID-19; đã xét nghiệm âm tính PCR dưới 72 giờ hoặc xét nghiệm nhanh sau 48 giờ hoặc đã khỏi bệnh. Chứng chỉ sẽ ở dạng giấy hoặc kỹ thuật số, và sẽ được lưu giữ trong điện thoại thông minh. Trong quá trình kiểm soát, nhân viên sẽ đọc nó thông qua một ứng dụng chuyên dụng.



Liên quan đến chương trình COVAX, cơ chế chia sẻ vaccine do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng, ngày 2/6, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố sẽ cung cấp thêm 800 triệu USD để hỗ trợ công tác phân phối vaccine ngừa COVID-19 công bằng trên thế giới, qua đó trở thành nước đóng góp lớn thứ hai cho cơ chế này.



Thủ tướng Suga kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết và mở rộng hơn nữa mức độ đóng góp cho cơ chế COVAX phục vụ việc phân phối vaccine một cách công bằng trên phạm vi toàn cầu, thiết thực ngăn chặn đại dịch COVID-19.

