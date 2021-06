Thụy Sĩ phát hiện 39 loại virus gây bệnh khác nhau có trong dơi

Loài dơi ở Thụy Sĩ có chứa 39 loại virus gây bệnh khác nhau, trong đó một số loại có khả năng lây nhiễm sang người.



Phát hiện 39 loại virus có trong dơi tại Thụy Sĩ. Ảnh: AFP





Theo Daily Mail, một nhóm nghiên cứu đã điều tra sự lây lan của virus dựa trên phân tích 18 loài dơi với hơn 7.000 con tại Thụy Sĩ.



Các nhà nghiên cứu cho biết, có rất ít trường hợp virus gây bệnh lây nhiễm thẳng sang người được biết đến và một số loại lây nhiễm từ dơi sang người thông qua sinh vật trung gian chẳng hạn như virus SARS-CoV-2 - virus gây ra đại dịch COVID 19.



Dơi là vật chủ và ổ chứa lý tưởng cho nhiều loại virus khác nhau. Một số yếu tố khiến chúng trở thành vật lây lan virus nhanh, mạnh bao gồm tình trạng cơ thể và môi trường sống.



Các nhà nghiên cứu nói rằng, việc phát hiện ra 39 loại virus trong loài dơi ở Thụy Sĩ và những nơi khác trên thế giới có thể giúp thế giới đề phòng trước dịch bệnh trong tương lai và hy vọng giảm sự lây lan trước khi nó chuyển thành đại dịch.



Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phân tích trình tự ADN và RNA của các loại virus được tìm thấy trong các mẫu nội tạng và phân được thu thập từ những con dơi.



Phân tích cho thấy, 16 loại virus được tìm thấy trong dơi có khả năng lây nhiễm sang các động vật có xương sống khác bao gồm virus corona, adeno, hepe, rota A và H, và parvo. Do đó, chúng có nguy cơ lây nhiễm sang cả con người. Các phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Plos One.



Phân tích sâu hơn về các loại virus này cho thấy, một trong những đàn dơi được nghiên cứu có chứa một bộ gene gần như hoàn chỉnh của một loại virus được gọi là virus Corona liên quan đến hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) (CoV) xảy ra vào năm 2012.



Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, phân tích bộ gene của các mẫu phân dơi có thể là một công cụ hữu ích để theo dõi liên tục các loại virus do dơi nuôi dưỡng. Sự theo dõi này có khả năng phát hiện sự tích tụ của các đột biến gene virus có thể làm tăng nguy cơ lây truyền sang các động vật khác.



Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: "Phân tích di truyền của loài dơi đặc hữu tại Thụy Sĩ cho thấy sự đa dạng về bộ gene của virus.”

