Thông tin nam sinh 22 tuổi mắc Covid-19 tử vong là sai sự thật

Bệnh nhân 22 tuổi, ở Long An, đang được thở máy do tình trạng suy hô hấp tiến triển và can thiệp ECMO tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Sáng 1/6, mạng xã hội lan truyền thông tin một bệnh nhân 22 tuổi mắc Covid-19 tử vong tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tuy nhiên, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa xác nhận thông tin nói trên không chính xác. Theo HCDC, đây là bệnh nhân Đ.H.Đ.P. (nam, 22 tuổi, ngụ tại xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) vừa được công bố mắc Covid-19 trưa 1/6.

Chia sẻ với Zing, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết 4h sáng nay, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân P. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Hiện tại, P. được điều trị cách ly tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân có tình trạng tổn thương phổi rất nặng với hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), tổn thương gan nặng.

"Các bác sĩ đang hỗ trợ cho bệnh nhân thở máy, lọc máu và ECMO. Tiên lượng bệnh nhân rất nguy kịch", tiến sĩ Châu nhận định.

Bệnh nhân P. là sinh viên năm cuối tại trường đại học ở TP.HCM, tạm trú ở phường 3, quận 10. Trước đó, ngày 23/5, sau khi đi từ TP.HCM về nhà tại Long An, P. bị mắc mưa, sau đó cảm thấy mệt mỏi, ớn lạnh, đau nhức cơ, đau họng, ho khan. Bệnh nhân có sử dụng thuốc mua tại nhà thuốc, tình trạng diễn tiến nhẹ, không tăng thêm.

Đến ngày thứ 8 của bệnh, nam sinh khó thở tăng dần, được người nhà đưa đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Tại đây, bệnh nhân được khám sàng lọc, có yếu tố nghi ngờ Covid-19 và diễn tiến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An. P. được làm test nhanh và rRT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Thời điểm chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nam sinh rơi vào tình trạng mắt trợn ngược, chi lạnh, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo, thở oxy mask. Bệnh nhân được các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản thở máy, hồi sức tích cực.

Theo thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM, cha và anh trai của P. cũng có kết quả dương tính. Anh trai của bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Cần Đước cũng đang có tình trạng viêm phổi nặng, tiến triển nhanh, vượt quá khả năng của tỉnh. Người này đang được chuyển khẩn cấp về TP.HCM điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) đang điều tra yếu tố dịch tễ và truy vết các trường hợp tiếp xúc.

