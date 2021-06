Thêm một trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca ở Bỉ

Trường hợp tử vong liên quan đến tiêm vaccine của AstraZeneca này là do huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), sự kết hợp của cục máu đông và số lượng tiểu cầu thấp.





Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Cơ quan liên bang về thuốc và sản phẩm y tế của Bỉ (FAMHP) ngày 17/6 cho biết trường hợp tử vong thứ 3 liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca đã được ghi nhận ở Bỉ.



Trường hợp tử vong này là do huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), sự kết hợp của cục máu đông và số lượng tiểu cầu thấp.



Như vậy, hiện Bỉ có 4 trường hợp tử vong liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19.



Trước đó, một người cũng tử vong vì TTS sau khi được tiêm vaccine Johnson & Johnson.



FAMHP nhấn mạnh trong 4 trường hợp trên, nguyên nhân tử vong liên quan đến vaccine được coi là có thể xảy ra. Điều này vẫn không có nghĩa là chắc chắn 100% nguyên nhân do vaccine mà sẽ luôn là sự kết hợp của các yếu tố khác.



Ann Eeckhout, phát ngôn viên của FAMHP, khẳng định lợi ích của tiêm vaccine so với rủi ro vẫn tích cực.



Tính đến ngày 15/6, Bỉ có 5.639.068 người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, trong đó 19.015 người có phản ứng phụ được ghi nhận sau khi tiêm chủng.



Ngoại trừ 4 trường hợp tử vong nói trên, không có mối liên hệ chính thức nào giữa phản ứng phụ với vaccine.

Theo Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)