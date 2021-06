Sáng 16/6: Thêm 91 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang 61 ca

91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (61 ca), TP.HCM (19), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (2); trong đó 90 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.



Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 phải can thiệp ECMO, có 1 phụ nữ 37 tuổi

Hà Tĩnh: Thêm 3 ca nhiễm Covid-19, hai F2 thành F0

(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)



Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính từ 18h ngày 15/6 đến 6h ngày 16/6 có 92 ca mắc mới (BN11213-11304).



92 ca mắc mới gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh; 91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (61 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (19), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (2); trong đó 90 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.



Tính đến 6h ngày 16/6, Việt Nam có tổng cộng 9.657 ca ghi nhận trong nước và 1.647 ca nhập cảnh.



Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 8.087 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



Hôm nay có thêm Thành phố Đà Nẵng qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Tổng cộng có 24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.



Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.171.076 mẫu cho 4.818.269 lượt người.



91 ca ghi nhận trong nước



Hà Tĩnh: 2 ca



Ca bệnh BN11213, BN11214 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN10085, BN10556. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.



Bắc Ninh: 9 ca



Ca bệnh BN11215-BN11223 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca là F1 của BN10811. Kết quả xét nghiệm ngày 14-15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.



Bắc Giang: 61 ca



Ca bệnh BN11224-BN11283, BN11286 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Thành phố Hồ Chí Minh: 19 ca



Ca bệnh BN11285, BN11287-BN11304 ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: 13 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh



Ca bệnh BN11284 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh: nam, 51 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nhật Bản. Ngày 13/6/2021, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay NH891 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Kết quả xét nghiệm ngày 14/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.



Tình hình điều trị



Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1 (343 ca), lần 2 (99 ca), lần 3 (55 ca).



Số ca tử vong là 61 ca. Số ca điều trị khỏi là 4.543 ca.



Số người cách ly



Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 182.462, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 2.045 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác (36.846 ca), cách ly tại nhà, nơi lưu trú (182.462 ca).



Thông tin tiêm chủng



Có thêm 95.421 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 15/6/2021.



Tính đến 16 giờ ngày 15/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm 1.648.072 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 63.636 người.



Chi tiết 95.421 người được tiêm tại 41 tỉnh/thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong ngày 15/6/2021 như sau:



1- Hà Nội: 10.115

2- Hải Phòng: 717

3- Thái Bình: 29

4- Hà Nam: 798

5- Ninh Bình: 397

6- Thanh Hoá: 168

7- Phú Thọ: 1.238

8- Hải Dương: 1.710

9- Hưng Yên: 211

10- Thái Nguyên: 780

11- Bắc Cạn: 267

12- Hòa Bình: 1.969

13- Lai Châu: 1.207

14- Lạng Sơn: 1.811

15- Hà Giang: 288

16- Yên Bái: 2.035

17- Sơn La: 434

18- Quảng Bình: 1.619

19- TT- Huế: 2.053

20- Tp. Đà Nẵng: 947

21- Bình Định: 3.438

22- Phú Yên: 406

23- Khánh Hòa: 1.916

24- Bình Thuận: 103

25- Kon Tum: 729

26- Gia Lai: 2.590

27- Đắc Lắc: 275

28- TP. Hồ Chí Minh: 1.550

29- BR-VT: 600

30- Đồng Nai: 265

31- Tiền Giang: 144

32- Long An: 748

33- Lâm Đồng: 120

34- Tây Ninh: 135

35- Sóc Trăng: 4.037

36- Bến Tre: 1.277

37- Vĩnh Long: 1.839

38- Cà Mau: 116

39- Hậu Giang: 2.058

40- Bộ Công an: 4.602

41- Bộ Quốc phòng: 34.563

42- Các đơn vị TƯ tại Hà Nội: 5.117.



Theo Vietnam+