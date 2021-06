Phóng viên mắc Covid-19 khi đưa tin đội tuyển Việt Nam ở UAE vẫn phải thở oxy

Nhập viện được 5 ngày ở UAE, sức khỏe của phóng viên Trần Phúc Nghĩa vẫn còn yếu nhưng tạm thời đã qua giai đoạn nguy hiểm, anh có thể trò chuyện cùng gia đình, bạn bè ở Việt Nam và phóng viên Báo Người Lao Động.



Phóng viên Phúc Nghĩa hoạt động rất xông xáo trong những ngày tác nghiệp ở UAE





Sau khi đội tuyển Việt Nam trở về nước và bước vào cách ly 7 ngày ở quận 7, TP HCM, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn dành rất nhiều sự quan tâm đối với phóng viên Trần Phúc Nghĩa - thành viên duy nhất trong đoàn phóng viên tháp tùng đội sang UAE thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 - khu vực châu Á phải ở lại. Lý do là vì ngày 11-6 vừa qua, Phúc Nghĩa phát hiện nhiễm Covid-19 và phải tự cách ly trong khách sạn.



Do hoạt động ở mảng Youtube chuyên thực hiện các đề tài hậu trường về bóng đá nên Phúc Nghĩa (nickname là Ted Trần) đã di chuyển nhiều nơi ở Dubai để làm các video phóng sự. Dù đã trang bị khẩu trang nhưng Phúc Nghĩa không may nhiễm bệnh đúng vào thời điểm thầy trò HLV Park Hang-seo chuẩn bị thi đấu trận gặp Malaysia.





Sau khi mắc Covid-19 được 5 ngày, Nghĩa đã nhờ kiều bào Việt Nam ở UAE chở đến bệnh viện



Chính vì vậy mà sau khi toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam cùng các phóng viên được kiểm tra y tế đầy đủ và xác định đủ điều kiện quay trở về Việt Nam thì Phúc Nghĩa phải ở lại UAE để chữa bệnh. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của kiều bào sống ở Dubai, khi thấy bệnh trở nặng, Phúc Nghĩa đã được đưa đến bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 vào ngày 17-6.



Trước khi nhập viện, Phúc Nghĩa cũng nhiều lần chia sẻ diễn biến bệnh tình trên kênh Gia đình Ted Trần. Trò chuyện qua tin nhắn với phóng viên Báo Người Lao Động, Phúc Nghĩa cho biết đã trang bị đầy đủ các loại vitamin C cũng như thực phẩm dinh dưỡng để chống chọi bệnh tình.



Tuy nhiên, sức khỏe của Phúc Nghĩa ở thời điểm nhập viện rất yếu, bắt buộc phải liên tục thở oxy dòng cao 24/24 giờ suốt thời gian qua. "Triệu chứng đầu tiên của tôi khi nhiễm bệnh là mệt và buồn ngủ. Cảm giác mệt mỏi thật sự. Sau đó là sốt liên tục 2-3 ngày. Bây giờ thì tình trạng đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn ho và phải thở oxy. Ngoài ra, miệng tôi vẫn bị mất vị giác" - Phúc Nghĩa chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động tối 22-6.



Anh thường xuyên phải thở Oxy dòng cao 24/24 giờ



Vốn thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, lại di chuyển tác nghiệp rất nhiều nên sức khỏe rất tốt nhưng Phúc Nghĩa vẫn phải đối mặt với một giai đoạn điều trị đầy khó khăn khi mắc Covid-19. Điều này khiến nhiều đồng nghiệp cảm thấy xót xa. Các cầu thủ cũng như ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng đặc biệt quan tâm đến tình hình sức khỏe của phóng viên này.



Phúc Nghĩa chia sẻ anh muốn mau chóng lành bệnh trong vài ngày tới, rồi về phòng trọ của một kiều bào để nghỉ ngơi, chờ có chuyến bay trở về nước gặp lại gia đình, bạn bè. Hành trình cùng tuyển Việt Nam đi thi đấu ở UAE vốn đã dài với các thành viên khác thì với Phúc Nghĩa còn nhiều hơn gấp bội...

Theo Anh Dũng (NLĐO)