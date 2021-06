Khắp nơi báo động đỏ biến chủng Delta

Biến chủng Delta khiến đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Đông Nam Á và buộc nhiều nước phương Tây cảnh báo giữa lúc tìm cách mở cửa trở lại.



Kể từ khi bùng phát mạnh tại Ấn Độ vào tháng 4, biến chủng Delta của SARS-CoV-2 hiện đã lây lan đến ít nhất 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đe dọa nỗ lực phòng chống đại dịch. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhấn mạnh Delta đang nhanh chóng trở thành biến chủng thống trị. Với mức độ lây nhiễm cao hơn 60% so với biến chủng Alpha (xuất hiện lần đầu ở Anh), Delta hiện khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn tại châu Á, còn phương Tây đứng trước nguy cơ Covid-19 gia tăng trở lại.



Đông Nam Á diễn biến nóng



Tờ Khmer Times đưa tin Campuchia ghi nhận thêm 20 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 19.6, mức cao kỷ lục từ đầu dịch. Nước này cũng vừa phát hiện những ca đầu tiên mắc biến chủng Delta, là những người nhập cảnh đường bộ từ Thái Lan. Campuchia trước đó nằm trong những nước có số ca mắc Covid-19 ít nhất thế giới, nhưng đợt lây nhiễm mạnh vừa qua đã đẩy tổng số ca mắc lên mức 42.052, với 414 ca tử vong.



Tại Lào, chính phủ hôm qua quyết định gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc, do tình trạng mắc Covid-19 trong cộng đồng tại thủ đô Vientiane tiếp tục gia tăng. Tờ Laotian Times dẫn lời phát ngôn viên chính phủ kiêm Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Thippakone Chanthavongsa cho biết việc gia hạn phong tỏa là do tình hình dịch tại các nước láng giềng vẫn còn nguy cơ và lây lan cộng đồng vẫn tiếp diễn tại Vientiane. Lào đến nay ghi nhận tổng cộng 2.050 ca mắc Covid-19 với 3 ca tử vong. Trong khi đó Indonesia, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, đã ghi nhận số ca mắc tăng mạnh trong vài ngày qua, với tổng số ca nhiễm đến nay là hơn 1,9 triệu, trong đó 53.753 ca tử vong. Theo tờ The Jakarta Post, tình hình Covid-19 tại Indonesia diễn biến xấu do mùa lễ hội tháng trước và biến chủng Delta đang lây lan nhanh.



Biến chủng này cũng là mối lo ngại lớn tại Malaysia khi giới chuyên môn cảnh báo về số lượng gia tăng các bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện. Tờ The Straits Times dẫn lời Giáo sư Awang Bulgiba Awang Mahmud thuộc nhóm chuyên trách phân tích và chiến lược đối phó Covid-19 của Malaysia cho rằng tình trạng của nhiều bệnh nhân diễn tiến xấu nhanh chóng là do biến chủng Delta. Hôm qua, Malaysia ghi nhận thêm 5.911 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 691.115 với 4.276 ca tử vong.



Phương Tây, Nga lo ngại



Tại Mỹ, Đài CNBC hôm qua dẫn lời Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân tiêm vắc xin Covid-19 trong thời gian nhanh nhất, đồng thời cảnh báo rằng biến chủng Delta có mức lây nhiễm cao. “Dữ liệu rõ ràng cho thấy nếu các bạn không tiêm vắc xin, các bạn có nguy cơ bệnh nặng, tử vong hoặc lây lan dịch bệnh”, ông phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cảnh báo biến chủng Delta sẽ khiến những người không tiêm vắc xin dễ mắc bệnh hơn so với cách đây 1 tháng. “Đó là biến chủng dễ lây nhiễm hơn, có khả năng gây tử vong cao hơn và đặc biệt nguy hiểm với người trẻ”, ông nhấn mạnh. Lời kêu gọi được đưa ra khi tiến độ tiêm vắc xin tại Mỹ chậm lại, khiến mục tiêu tiêm chủng 70% người trưởng thành trước ngày 4.7 khó đạt được. Hiện 176 triệu người, tương đương 53,1% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin, với hơn 148 triệu người đã tiêm đủ 2 liều.



Tại Anh, biến chủng Delta được phát hiện trong hàng chục ngàn ca mắc Covid-19 vào tuần trước khiến Thủ tướng Boris Johnson quyết định hoãn kế hoạch nới lỏng phong tỏa vào ngày 21.6. Theo đó, các nhà hàng, quán rượu, hộp đêm… sẽ phải chờ đến ngày 19.7 mới được mở cửa hoàn toàn, theo Reuters. Cũng tại châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cùng kêu gọi các nước trong khu vực phối hợp trong chính sách mở cửa biên giới, nhằm ngăn ngừa biến chủng Delta.



Chính phủ Nga hôm qua chỉ trích việc chần chừ tiêm vắc xin khiến số ca mắc tăng vọt tại thủ đô Moscow, với 2 kỷ lục liên tiếp là 9.056 ca vào ngày 18.6 và 9.120 ca vào ngày 19.6, chủ yếu nhiễm biến chủng Delta. Thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết biến chủng này chiếm 89,3% các ca mắc gần đây tại Moscow, đồng thời quyết định gia hạn các biện pháp phòng dịch như cấm tụ tập đông người, các nhà hàng phải đóng cửa sau 23 giờ và cấm các câu lạc bộ cổ động viên bóng đá tụ tập.





Nước nghèo chật vật thiếu vắc xin



AFP hôm qua đưa tin WHO cảnh báo về “số lượng khổng lồ” các nước nghèo buộc phải dừng chương trình tiêm chủng do thiếu vắc xin Covid-19. Tình trạng thiếu hụt vắc xin còn khiến nhiều người tại khoảng 30 - 40 quốc gia đã được tiêm một liều phải chờ lâu hơn trước khi được tiêm liều thứ 2, theo chuyên gia Bruce Aylward của WHO. Đến nay, sáng kiến chia sẻ vắc xin COVAX của WHO đã cung cấp hơn 88 triệu liều vắc xin cho hơn 131 quốc gia và vùng lãnh thổ, ít hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.



