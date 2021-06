Covid-19: Ca nhiễm ở Indonesia cao chưa thấy, thêm nhiều người chết ở Campuchia

Số liệu mới cho thấy tình hình Covid-19 tại Indonesia ở mức báo động và diễn biến đại dịch ở Campuchia cũng như một số nước Đông Nam Á khác còn phức tạp.



Tổng số người chết vì Covid-19 ở Indonesia đã tăng lên gần 55.000 - Ảnh: Reuters



Cụ thể, Bộ Y tế Indonesia hôm qua 21/6 ghi nhận 14.536 ca nhiễm Covid-19 mới, đánh dấu số ca nhiễm Covid-19/ngày cao kỷ lục, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 2 triệu ca, theo Reuters. Bộ Y tế Indonesia còn ghi nhận 294 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 54.956.



Đứng sau Indonesia ở Đông Nam Á về số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong là Philippines. Bộ Y tế Philippines hôm nay ghi nhận thêm 5.249 ca nhiễm Covid-19 và 128 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lên lần lượt 1.364.239 và 23.749, theo tờ The Philippine Star.

Bộ Y tế Malaysia hôm nay cũng ghi nhận thêm 4.611 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 700.000, theo báo The Star. Bộ Y tế Malaysia còn ghi nhận thêm 69 ca Covid-19 tử vong, đẩy tổng số người chết vì bệnh này lên 4.477.



Ở Thái Lan, giới chức hôm nay thông báo ghi nhận thêm 29 ca Covid-19 tử vong và 3.175 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 1.658 và 221.306, theo tờ Bangkok Post. Còn ở Campuchia, Bộ Y tế ghi nhận thêm 10 ca Covid-19 tử vong và 735 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và số ca nhiễm lên lần lượt 441 và 43.446, theo tờ Khmer Times.



Trong khi đó, giới chức y tế Lào hôm nay ghi nhận chỉ một ca nhiễm Covid-19, là ca nhập khẩu, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.054 ca, trong đó có 3 ca tử vong, theo tờ The Laotian Times.

Theo VĂN KHOA (TNO)