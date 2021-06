Bộ Y tế cho phép 147 đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19

Trong số 147 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 có 65 đơn vị ở miền Bắc; 20 ở miền Trung; 4 ở Tây Nguyên và 58 đơn vị ở miền Nam.





Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)





Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đã có 147 đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.



Miền Bắc:



Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng

Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Trường Đại học Y tế công cộng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang

Trung tâm y tế dự phòng Hải Phòng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Phổi Trung ương

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí

Bệnh viện K

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La

Bệnh viện Thanh Nhàn

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Bệnh viện Medlatec

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times city

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bệnh viện Bưu điện

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương

Bệnh viện Quốc tế Hải Phòng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ (Bắc Ninh)

Phòng khám Đa khoa 182 - Lương Thế Vinh (Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội)

Bệnh viện Quân y 103

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bệnh viện Quân y 110

Viện Y học dự phòng Quân đội

Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương

Chi cục Thú y vùng II

Chi Cục Thú y vùng III

Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga



Miền Trung:



Viện Pasteur Nha Trang.

Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên

Bệnh viện Đại học Y-Dược Huế

Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang

Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân

Bệnh viện 199 - Bộ Công an



Tây Nguyên:



Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắc Nông



Miền Nam:



Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cần Thơ

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh

Trung tâm Y tế Phú Quốc

Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên

Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh)

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện FV - Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Bệnh viện Quận Thủ Đức

Bệnh viện Gia An 115

Bệnh viện Quận 2

Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Bệnh viện Quân y 175

Chi cục Thú y vùng VI

Chi cục Thú y vùng VII

Trung tâm Y tế dự phòng Quân đội phía Nam

Bệnh viện Quân y 7A.



