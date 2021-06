16 bệnh nhân Covid-19 phải can thiệp ECMO, TP HCM 8 ca

Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị hiện có 16 trường hợp phải can thiệp tim phổi nhân tạo (ECMO), 114 ca nặng và 49 bệnh nhân tiên lượng rất nặng.

Bộ Y tế ngày 28-6 cho biết đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng số 15.740 bệnh nhân Covid-19, trong đó 6.319 trường hợp đã được chữa khỏi, 76 trường hợp tử vong.

Hiện còn hơn 9.000 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại 106 cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 647 trường hợp âm tính từ 1-3 lần với virus SASR-CoV-2.

Trong số bệnh nhân đang điều trị, tập trung nhiều nhất vẫn là tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến của Bắc Giang, riêng tại cơ sở thu dung, điều trị ban đầu Covid-19 Bắc Giang là 690 người; tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang hiện đang theo dõi, điều trị 513 bệnh nhân Covid-19.



Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Tại TP HCM, toàn bộ bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại 12 cơ sở y tế trên địa bàn gồm: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi; Bệnh viện Điều trị Covid-19 Cần Giờ; Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương; Bệnh viện Điều trị Covid-19 Phạm Ngọc Thạch; Bệnh viện Nhi đồng TP; Bệnh viện Nhi đồng 2; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM; Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1; Bệnh viện Điều trị Covid-19 Bình Chánh; Bệnh viện Điều trị Covid-19 Thủ Đức.

Trong đó, nhiều nhất đến thời điểm này tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ có 532 bệnh nhân; Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi với 408 bệnh nhân...

Theo thống kê của Tiểu ban điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 111 trường hợp nặng, thở mask oxy, gọng kính; 32 trường hợp nặng, nguy kịch, thở máy xâm nhập; 17 bệnh nhân nặng, thở máy không xâm nhập và 16 trường hợp can thiệp ECMO. Cùng đó, có 204 bệnh nhân đang điều trị có tiên lượng nặng.

Trong số bệnh nhân nặng, nguy kịch hiện có 114 ca nặng, 49 bệnh nhân tiên lượng rất nặng, 11 trường hợp tiên lượng tử vong.

Các trường hợp nặng phải can thiệp ECMO đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM với 6 ca; tiếp đến là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 5 ca; Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi, Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang, Bệnh viện Phổi Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Chợ Rẫy mỗi đơn vị có 1 ca can thiệp ECMO. Như vậy, TP HCM có 8 bệnh nhân đang phải can thiệp ECMO.

Thời gian qua, các chuyên gia đầu ngành của nhiều lĩnh vực trong cả nước và Tổ Hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng đã thường xuyên tiến hành hội chẩn điều trị trực tuyến bệnh nhân nặng tại nhiều cơ sở điều trị để bàn cách điều trị tối ưu nhất cho người bệnh. Nhiều bệnh nhân nặng đã được cứu sống ngoạn mục.

