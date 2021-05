Hãng dược BioNTech dự kiến sản xuất 3 tỷ liều vaccine trong năm 2021

BioNTech đang tiếp tục tăng sản lượng để hướng đến mục tiêu sản xuất 3 tỷ liều vaccine trong năm 2021, cao hơn mục tiêu 2,5 tỷ liều đặt ra trước đó.



Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Giám đốc điều hành và đồng sáng lập công ty dược BioNTech của Đức, ông Ugur Sahin ngày 4/5 cho biết công ty này đang tiếp tục tăng sản lượng để hướng đến mục tiêu sản xuất 3 tỷ liều vaccine trong năm 2021, cao hơn mục tiêu 2,5 tỷ liều đặt ra trước đó.



Phát biểu trong một sự kiện được đăng tải trên mạng do báo the Financial Times tổ chức, ông Sahin bày tỏ "vui mừng vì công ty không gặp phải quá nhiều vấn đề kỹ thuật và thực hiện được đúng kế hoạch phân phối của mình."



Trước đó, hồi tháng 3, BioNTech cho biết công ty và đối tác Pfizer của Mỹ đã nâng cấp chuỗi cung ứng của mình để sản xuất 2,5 tỷ liều vaccine trong năm nay, trong đó 1,4 tỷ liều đã được bán.



Cùng ngày, hãng Pfizer dự báo đạt doanh thu 26 tỷ USD từ việc bán vaccine trong năm nay, tăng hơn 70% so với dự báo gần đây nhất do nhu cầu vaccine toàn cầu đang tăng.



Vaccine của Pfizer/BioNTech đã đạt doanh thu 3,5 tỷ USD trong quý 1, vượt mức ước tính 3,28 tỷ USD.



Một thành viên ủy ban điều hành Pfizer, ông Albert Bourla cho biết: "Nhu cầu vaccine COVID-19 sẽ còn dài giống như các vaccine phòng cúm".



Pfizer dự báo sẽ sản xuất ít nhất 3 tỷ liều vaccine trong năm tới. Được biết chi phí và lợi nhuận từ vaccine sẽ được chia đôi giữa Pfizer và BioNTech.



Loại vaccine 2 liều này hiệu quả hơn 90% trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối, tương đương với hiệu quả của vaccine do hãng Moderna sản xuất và cao hơn vaccine của hãng AstraZeneca hay vaccine của hãng Johnson & Johnson.



Moderna dự báo đạt doanh thu 18,4 tỷ USD từ việc bán vaccine.



Pfizer dự báo sẽ thu lợi nhuận từ vaccine, trong khi một số hãng dược khác như Johnson & Johnson cho biết vaccine của họ sẽ được phân phối trên cơ sở phi lợi nhuận cho đến khi hết dịch COVID-19.

