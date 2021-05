Gia Lai: 3 trường hợp F1 mới ghi nhận đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

(GLO)- Trong ngày 13-5, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 3 trường hợp F1 về từ vùng dịch (1 trường hợp ở huyện Ia Grai và 2 ở thị xã An Khê). Cả 3 trường hợp đều đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sáng 14-5, cả 3 trường hợp trên đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.





Trường hợp F1 đầu tiên là công dân Q.N.Q. (SN 1999, thường trú tại thôn Đức Thành, xã Ia Sao, huyện Ia Grai). Ngày 2-5, anh Q. có đi đám cưới ở Cam Cao, Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội và ngồi cùng mâm với người nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 3677).

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Như Nguyện



Ngày 4-5, anh Q. được bạn cùng phòng chở đến Sân bay Nội Bài đi trên chuyến bay VJ 421 lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày về Sân bay Pleiku. Sau khi đến nơi, anh Q. đi xe thồ về nhà.



Tối 6-5, anh Q. có đến UBND xã Ia Sao làm căn cước công dân và đã tiếp xúc nhiều người.



Ngày 13-5, anh Q. nghe thông tin từ ngành Y tế huyện Ba Vì có trường hợp nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 3677 nên lên Trạm Y tế Ia Sao khai báo và được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên-Binh đoàn 15 ở huyện Đức Cơ.



Trung tâm Y tế huyện Ia Grai đã lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm chẩn đoán; đồng thời phối hợp với Công an huyện Ia Grai truy vết F2 của công dân trên.



Trường hợp F1 thứ 2 là công dân T.T.B. (SN 2000, thường trú 80 Lý Thái Tổ, tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê).



Xác minh thông tin được biết, anh B. làm phụ bếp tại nhà hàng Q.T (số 159 Chương Dương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và trọ tại K502/58 đường 2-9, quận Hải Châu, Đà Nẵng.



Ngày 1-5 và ngày 3-5, anh B. làm phụ bếp cùng bệnh nhân 3617 tại nhà hàng Q.T .Ngày 5-5, anh B. có gặp bệnh nhân 3617 tại nhà hàng Cội Nguồn (đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng).



Ngày 6-5, anh B. đi xe máy với bạn là N.T.N. về nhà bạn Cảnh chơi tại Tiên Phước, Quảng Nam.



Ngày 8-5, anh B. đi ăn sáng tại ngã tư Nguyễn Hoàng, Tam Kỳ, Quảng Nam. Lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, anh B. uống nước tại Đức Phổ, Quảng Ngãi (không nhớ quán). Lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, công dân khai báo y tế ở đèo Bình Đê, Phù Mỹ, Bình Định. Khoảng 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, công dân uống nước dưới chân đèo An Khê. Đến 16 giờ, công dân về tới nhà tại Lý Thái Tổ, tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê và ở nhà tới sáng hôm sau không đi đâu. Đã tiếp xúc với mẹ là P.T.H.M. (SN 1975).



Ngày 9-5, anh B. ở nhà. Tối đi ăn lẩu tại quán Sáu Lẩu. Lúc này đi cùng 2 vợ chồng em họ là T.T.T.L. (SN 2000) và chồng tên Bảo (SN 1998, cư trú ở Cửu Định, Cửu An, An Khê), ăn xong đi về nhà.



Ngày 10-5, anh B. ở nhà. Đến 19 giờ, công dân ra nhà N.T.N. ở Cửu An, An Khê uống cà phê ở quán gần nhà N.T.N. (không biết tên quán).



Lúc 6 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 11-5, công dân xuống nhà bà ngoại-09 Y Đôn, tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê và tiếp xúc với 3 người là bà ngoại, em họ tên Nghĩa (học sinh lớp 6B, Trường THCS Đề Thám, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) và dì tên Khánh (địa chỉ xã Ya Hội, huyện Đak Pơ). Từ 12 giờ cùng ngày, anh B. đi về nhà và không đi đâu nữa.



Lúc 8 giờ ngày 12-5, công dân ra Trạm Y tế phường Tây Sơn khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà. Đến 15 giờ 30 ngày 13-5, công dân biết mình là F1 của bệnh nhân 3617 nên khai báo cho Trạm Y tế và được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.



Trường hợp F1 thứ 3 là công dân N.T.N. (SN 2000, thường trú tại thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê), tạm trú tại K502/58 đường 2-9, quân Hải Châu, Đà Nẵng; làm nhân viên phục vụ tiếp thực tại nhà hàng Cội Nguồn (đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng).



Ngày 6-5, anh N. đi xe máy với bạn T.T.B. (là F1 nêu trên) về nhà bạn V.M.C. chơi tại Tiên Phước, Quảng Nam.



Lúc 6 giờ ngày 8-5, anh N. ăn sáng tại ngã tư Nguyễn Hoàng, Tam Kỳ, Quảng Nam. Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, uống nước tại Đức Phổ, Quảng Ngãi (không nhớ quán). Lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 phút, khai báo y tế ở đèo Bình Đê, Phù Mỹ, Bình Định. Lúc 15 giờ đến 15 giờ 30 cùng ngày, uống nước dưới chân đèo An Khê, đến 16 giờ về đến nhà ở thôn An Bình, Cửu An, An Khê và ở nhà tới sáng hôm sau không đi đâu.



Lúc 19 giờ ngày 9-5, anh N. đi uống cà phê tại quán Thành Công (An Điền Nam, Cửu An) ngồi chung với T.T.B. (thị xã An Khê), T.X.T. ( An Bình, Cửu An, An Khê), N.T.A. (ở thị xã An Khê, không nhớ rõ địa chỉ).



Ngày 11-5, anh N. đi làm căn cước công dân tại xã Cửu An, thị xã An Khê. Lúc 8 giờ ngày 12-5, anh đến Trạm Y tế xã Cửu An khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly. Ngày 13-5, anh N. ở nhà không đi đâu.



Sau khi nhận tin báo, ngành chức năng địa phương đã thực hiện truy vết các F2, lập danh sách quản lý và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.



NHƯ NGUYỆN