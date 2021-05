Cách ly hơn 45 cán bộ, nhân viên Bưu điện Quảng Ngãi vì có F1 dự họp chung

Một trường hợp là F1 của bệnh nhân 3613 dự cuộc họp do Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khiến hàng chục người phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 15.5, cơ quan chức năng Quảng Ngãi cho biết, Bưu điện tỉnh báo cáo về trường hợp F1 của bệnh nhân mắc COVID-19.

Bà H.T.L.C. làm nhân viên Bưu điện huyện Ba Tơ là trường hợp F1 của bệnh nhân 3613 được Bộ Y tế công báo vào chiều ngày 12.5.

Theo Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, cuộc họp có bà C. tham dự diễn ra ngày 13.5. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Bưu điện tỉnh; Trưởng, phó các phòng quản lý; Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị trực thuộc; Trưởng Bưu cục giao dịch các bưu điện huyện đồng bằng và Trưởng Bưu cục khai thác thuộc Trung tâm KTVC.

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh triệu tập thêm thành phần Trưởng Bưu cục phát tại các đơn vị trực thuộc và một số chuyên viên các phòng quản lý.

Tuy nhiên, khi tổ chức cuộc họp, lãnh đạo Bưu điện tỉnh không nhận được thông tin bà C. ra Đà Nẵng và có tiếp xúc với F0.

Khoảng 18h15 ngày 13.5, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ngãi qua điện thoại, thông báo về trường hợp của bà C.

Đến 20h48 cùng ngày, CDC Quảng Ngãi đến lấy mẫu xét nghiệm cho 45 cán bộ, nhân viên có tiếp xúc gần với bà C., đồng thời tất cả nhân sự có liên quan sau khi lấy mẫu xét nghiệm phải cách ly tại chỗ cho đến khi có kết quả.

Khoảng 6h10 ngày 14.5, CDC Quảng Ngãi thông báo tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2, kể cả F1.

Đại diện Bưu điện Quảng Ngãi khẳng định sẽ làm rõ trách nhiệm và xử lý vi phạm nếu có của các cá nhân có liên quan.

Được biết, dịp lễ 30.4 – 1.5, bà C. ra TP.Đà Nẵng và tiếp xúc với cháu của mình là N.H.A. Ngày 5.5, bà C. khai báo y tế. Ngày 11.5, người cháu của bà C. nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào chiều 12.5.

THANH CHUNG (LĐO)