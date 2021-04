WHO cam kết hợp tác với châu Phi trong vấn đề vaccine

Việc thiết lập các hệ thống giám sát đã được ưu tiên để đảm bảo việc sử dụng vaccine trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao có tỷ lệ gây phản ứng phụ ở mức thấp nhất.





Xét nghiệm cho người dân tại Nairobi, Kenya. (Ảnh: THX/TTXVN)





Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/4 thông báo cơ quan này đang hợp tác với các chính phủ châu Phi để đảm bảo tính an toàn của vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh việc triển khai tiêm phòng tại châu lục này đang được lưu tâm.



Trong một tuyên bố đưa ra tại Nairobi (Kenya), Giám đốc WHO phụ trách khu vực châu Phi Matshidiso Moeti cho biết việc thiết lập các hệ thống giám sát đã được ưu tiên để đảm bảo việc sử dụng vaccine trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao có tỷ lệ gây phản ứng phụ ở mức thấp nhất.



Các quốc gia châu Phi đã đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt để đảm bảo vaccine đáp ứng ngưỡng an toàn, hiệu quả và đang theo dõi tác dụng phụ mà các loại vaccine COVID-19 gây ra sau khi được tiêm chủng.



WHO đã hợp tác với các nước tại châu Phi để quản lý rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ việc tiêm chủng. Mỗi mũi vaccine sẽ giúp cộng đồng tiến gần hơn đến việc chấm dứt đại dịch.



Đến thời điểm hiện tại, hơn 13,6 triệu liều vaccine, trong đó có 12 triệu liều của hãng dược phẩm AstraZeneca đã được sử dụng ở châu Phi và mới chỉ có một số trường hợp có tác dụng phụ nhẹ, trong đó không có trường hợp bị máu đông.



Điều phối viên chương trình tiêm chủng và phát triển vaccine của WHO tại châu Phi Richard Mihigo nhấn mạnh việc nâng cao tính an toàn của vaccine COVID-19 là chìa khoá để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai tiêm chủng liên tục tại châu lục này.

Theo Quang Trường (TTXVN/Vietnam+)