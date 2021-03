Covid-19: Campuchia có ca tử vong đầu tiên, xuất hiện ổ dịch mới ở Hồng Kông

Campuchia vừa thông tin về ca tử vong đầu tiên do dịch Covid-19 tại nước này. Đó là người đàn ông 50 tuổi, làm tài xế cho một bệnh nhân Covid-19 người Trung Quốc sống ở TP Sihanoukville.





Theo Bộ Y tế Campuchia, người đàn ông qua đời vào trưa 11-3, chỉ hai tuần sau khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 27-2.



Với 1.124 ca mắc Covid-19 trên toàn quốc, Campuchia là một trong số ít quốc gia ở châu Á không bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ở nước này tăng nhanh kể từ ngày 20-2.



Với dân số 16 triệu người, Campuchia mới khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 hồi tháng trước. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tiêm vắc-xin của hãng AstraZeneca (Anh) được chương trình chia sẻ vắc-xin toàn cầu COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp.





Trong khi đó, tại Hồng Kông, một đợt bùng phát dịch bệnh tại một phòng tập thể dục đã lan sang nhiều trường học quốc tế và trung tâm thể dục thể thao. Một số ca nhiễm cũng xuất hiện trong cộng đồng ngân hàng sau khi đặc khu này dỡ bỏ một phần các biện pháp giãn cách xã hội từ cuối tháng 2.



Cụ thể, đợt bùng dịch lần này có liên quan đến một huấn luyện viên 27 tuổi từ Ursus Fitness - một phòng tập thể dục ở khu Sai Ying Pun. Đại diện Ursus Fitness cho biết 5 nhân viên và 1 khách hàng có kết quả dương tính với Covid-19.



Vụ việc khiến hàng trăm người có liên quan (bao gồm các thành viên phòng tập thể dục, học sinh, giáo viên…) xét nghiệm. Nhân viên một số ngân hàng được khuyến cáo nên làm việc tại nhà. Người phát ngôn của ngân hàng BNP Paribas cho biết một trong những nhân viên dương tính với Covid-19 và những nhân viên ngồi gần người đó sẽ làm việc tại nhà trong 14 ngày.



Trường quốc tế Kennedy School thuộc Tổ chức các trường Anh ngữ tại Hồng Kông cũng tạm đóng cửa do có một trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến phòng tập Ursus Fitness. Trường Kellett và Trường Quốc tế tiếng Pháp cũng cho biết họ đã đóng cửa các cơ sở do một số ca nghi vấn nhưng không nói rõ liệu có liên quan đến phòng tập Ursus Fitness hay không.



Bloomberg đưa tin ít nhất 3 trường học đóng cửa, chỉ vài tuần sau khi Hồng Kông cho phép giảng dạy trực tiếp trở lại kể từ cuối tháng 11-2020. Các địa điểm từ phòng tập thể dục đến thẩm mỹ viện vừa được phép mở cửa trở lại vào ngày 18-2, sau khi đóng cửa hơn hai tháng. Những nơi khác, bao gồm cả quán bar và bãi biển, vẫn đóng cửa. Các ngân hàng và các công ty tài chính cũng dần nới lỏng các quy định bảo đảm an toàn sức khỏe nơi làm việc khi quy định giãn cách xã hội được nới lỏng.



Theo Bloomberg, số ca lây nhiễm ở Hồng Kông khá thấp, đến nay có tổng cộng 11.129 ca nhiễm và 203 người tử vong.

