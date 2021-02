Việt Nam tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới

Sau khi ghi nhận 18 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương vào chiều 18/2, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới nào vào sáng 19/2.



Đã xác định được nguồn lây của chùm ca bệnh Covid-19 trong gia đình ở Hải Dương

Phát hiện khí ozone có thể khử khuẩn bề mặt có virus SARS-CoV-2

Xin đừng chủ quan!

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Cẩm Giàng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)



Theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, tính đến 6 giờ sáng 19/2, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới. Các ca bệnh mới nhất là 18 trường hợp tại Hải Dương ghi nhận vào chiều 18/2.



Việt Nam có tổng cộng 1448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 755 ca.



Hiện có gần 140.000 người đang được cách ly để theo dõi sức khoẻ. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện có 69 trường hợp âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 39 trường hợp âm tính lần 2, 55 trường hợp âm tính lần 3.



Liên quan đến những ca nhiễm bệnh mới nhất, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đã thông báo khẩn về 20 địa điểm, đề nghị những người đã đến những địa điểm này cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.



Trước đó, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu cũng đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hải Dương.

Theo Vietnam+