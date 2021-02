Việt Nam thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 Nano Covax giai đoạn 2

Sáng nay 26.2, Việt Nam tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người giai đoạn 2 ở Hà Nội và Long An. Loại vaccine có tên Nano Covax do Công ty Nanogen nghiên cứu và sản xuất là loại vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm lâm sàng.



WHO bồi thường cho tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine COVAX

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trước khi tiến hành thử nghiệm vaccine COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn



Với sự kiện này, Việt Nam đang tiến gần hơn với loại vaccine COVID-19 "make in Vietnam"- loại vaccine nội địa, do chính Việt Nam nghiên cứu và sản xuất, mang lại nhiều hy vọng góp phần khống chế đại dịch COVID-19.



TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học- Công nghệ (Bộ Y tế), Chánh Văn phòng Chương trình Quốc gia nghiên cứu phát triển vaccine cho biết để chuẩn bị cho đợt thử nghiệm quan trọng này, trước đó các tình nguyện viên đã được sàng lọc kỹ lưỡng.



Cụ thể sẽ có 560 tình nguyện viên (tuổi 18-65) tham gia tiêm thử nghiệm ở Học viện Quân y (Hà Nội) và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (tỉnh Long An).



Phòng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Hải Nguyễn



Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã thông qua việc tuyển chọn tình nguyện viên giai đoạn 2 trên 65 tuổi, một số người có bệnh nền không quá nặng như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường...



Ở đợt thử nghiệm giai đoạn 2, theo TS Quang, có sự khác biệt so với giai đoạn 1 là có 4 nhóm thử nghiệm; trong đó 3 nhóm sử dụng vaccine, còn 1 nhóm sử dụng giả dược.



Điều này hoàn toàn ngẫu nhiên, bản thân người nghiên cứu, nhân viên y tế và tình nguyện viên đều không biết để có sự khách quan. Mục đích của việc làm này là để đánh giá với từng đối tượng thì tỉ lệ sinh miễn dịch ra sao. Do đó giai đoạn 2 vô cùng quan trọng.



Đúng theo tiến độ, vào cuối tháng 3.2021 sẽ tiêm mũi vaccine thứ 2. Đến cuối tháng 4.2021 có kết quả nghiên cứu của giai đoạn 2 đáp ứng được yêu cầu liên quan đến tính an toàn và đặc biệt, tính sinh miễn dịch, sẽ chuyển sang giai đoạn 3 trong đầu tháng 5.2021.



Các tình nguyện viên đến tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax. Ảnh: Hải Nguyễn





PGS.TS Chử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học viện Quân y cho biết, trong sáng nay sẽ có gần 30 tình nguyện viên đầu tiên tham gia thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Nano Covax.



Các tình nguyện viên này được lựa chọn từ danh sách 179 người đã được khám sàng lọc sức khỏe trong 2 ngày qua.



Trong giai đoạn 2, vaccine Nano Covax sẽ thử nghiệm đồng thời tại Học viện Quân y, số lượng khoảng 300 tình nguyện viên và tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Viện Pasteur TP. HCM thực hiện với số lượng 260 tình nguyện viên.



Ngay trong sáng nay, Trung tâm Y tế huyện Bến Lức cũng bắt đầu tiêm cho hơn 100 tình nguyện viên.





Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 là một bước quan trọng trước khi bước vào quá trình thử nghiệm. Ảnh: Hải Nguyễn





Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viên Quân y (Bộ Quốc phòng) - đơn vị thực hiện tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax trên 60 người tình nguyện giai đoạn 1 thông tin thêm: Đối với vaccine Nano Covax, 60 tình nguyện viên an toàn, không có tai biến nặng. Hiệu quả kháng thể tăng gấp 4 lần, đáp ứng 90% khả năng trung hòa của kháng thể với virus.





Vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax an toàn, sinh miễn dịch tốt



Tại cuộc họp mới đây về tình hình, tiến độ sản xuất vaccine trong nước diễn ra ở Trụ sở Chính phủ, TS Nguyễn Ngô Quang cho hay: Với kết quả nghiên cứu ở cả 3 mức liều tiêm, vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax an toàn, sinh miễn dịch tốt, không có biến cố bất lợi. Biểu hiện như sưng nóng, đỏ đau tại vết tiêm đều nằm trong dự đoán; đều tự khỏi, không cần can thiệp thuốc hoặc các biện pháp y tế khác.



https://laodong.vn/y-te/viet-nam-thu-nghiem-lam-sang-vaccine-covid-19-nano-covax-giai-doan-2-883749.ldo





Theo Thùy Linh- Hải Nguyễn (LĐO)