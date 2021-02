Việt Nam sẽ tiến tới tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho người dân

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 ngày 23.2, các đại biểu đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến tiêm chủng vaccine COVID-19.



Ban Chỉ đạo Quốc gia họp về tình hình dịch COVID-19. Ảnh: VGP





Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đã chủ trì cuộc họp.



Ban Chỉ đạo cho biết, tới đây vaccine COVID-19 sẽ được hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ, tiến tới cơ bản về lâu dài người dân sẽ được tiêm miễn phí giống như trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó có phần nhỏ vaccine dịch vụ dành cho những người có khả năng chi trả cao hơn.



Theo các chuyên gia, vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đang được nhập về Việt Nam đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiền thẩm định chất lượng. Theo đó, về nguyên tắc, khi về đến Việt Nam vaccine có thể tiêm ngay được.



Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế), các loại vaccine khi về Việt Nam, như trước đây là Quinvaxem hay ComBE Five, đều được thử nghiệm đánh giá an toàn.



Tuy nhiên, bối cảnh đại dịch COVID-19 diến biến phức tạp và đây là tình huống khẩn cấp nên Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị để tiêm vaccine này cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng nguy cơ theo đúng kế hoạch.



“Vấn đề vaccine phòng COVID-19 được Cục Y tế dự phòng thực hiện phối hợp với Cục Dược cấp phép, lên kế hoạch phân phối và Cục Đào tạo (Bộ Y tế) theo dõi đánh giá hiệu quả. Chúng ta sẽ không phải tiêm ồ ạt và không theo dõi. Đây là cách làm khôn ngoan để vừa chống dịch vừa kiểm soát độ an toàn để đảm bảo đưa vaccine ngừa COVID-19 an toàn nhất cho người dân”- PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định.



Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do Giải pháp tiếp cận vắc xin phòng COVID-19 toàn cầu (COVAX Facility) hỗ trợ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết vaccine từ nguồn của COVAX Facility là một nhánh trong kế hoạch tổng thể này, bên cạnh đó có còn nguồn vaccine do chúng ta đặt mua của nước ngoài, sau này có thể có cả vaccine sản xuất trong nước.



Đối với vaccine từ nguồn COVAX Facility, dự kiến cuối quý I đầu quý II/2021 sẽ có 4,8 triệu liều đầu tiên về Việt Nam.



Về khả năng ứng phó các tai biến tiêm chủng có thể xảy ra khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng việc đánh giá hiệu quả, độ an toàn, liều lượng tiêm chúng ta đang tuân theo các thông báo Tổ chức Y tế thế giới hoặc các cơ quan y tế quốc tế có thẩm quyền.



Việt Nam đang cho phép nhập khẩu và lưu hành, triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong điều kiện khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh. Do vậy, việc đánh giá, dự báo khả năng xảy ra tai biến tiêm chủng cũng như hiệu quả của vaccine phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

https://laodong.vn/y-te/viet-nam-se-tien-toi-tiem-vaccine-covid-19-mien-phi-cho-nguoi-dan-882862.ldo



Theo Thùy Linh (LĐO)