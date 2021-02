Việt Nam có kho siêu lạnh đầu tiên, đủ điều kiện nhập thêm vắc xin COVID-19

Lần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, 3 kho lạnh âm sâu tới -80 độ C với 30 tủ âm sâu của VNVC vừa được Bộ Y tế cấp phép, cho phép nhập số lượng lớn vắc xin COVID-19 cần lưu trữ nhiệt độ âm sâu.



Chi tiết về loại vaccine COVID-19 đầu tiên được nhập khẩu vào Việt Nam

3 kho lạnh âm sâu tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội có thể bảo quản được 3 triệu liều vắc xin COVID-19 tại một thời điểm.





Trong số khoảng 11 loại vắc xin phòng COVID-19 được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phê chuẩn và các quốc gia cấp phép sử dụng khẩn cấp, hầu hết các vắc xin yêu cầu bảo quản ở 2-8 độ C (như AstraZeneca/Oxford). Tuy nhiên, nhiều loại (như hãng Pfizer-BioNTech, Moderna) cần bảo quản, vận chuyển với nhiệt độ -80 độ C đến -20 độ C.



Trong khi kế hoạch triển khai tiêm chủng nhiều nước gặp trở ngại vì thiếu thiết bị bảo quản, vận chuyển chuyên dụng, thì Việt Nam đã có đơn vị đầu tiên đủ điều kiện nhập loại vắc xin có điều kiện lưu trữ vận chuyển đặc biệt ở nhiệt độ âm sâu lên tới -86 độ C.



Được Bộ Y tế cấp phép triển khai 3 kho bảo quản và hệ thống vận chuyển vắc xin và sinh phẩm ở nhiệt độ âm 86 độ C đến âm 46 độ C, công suất bảo quản lên tới 3 triệu liều tại cùng một thời điểm, Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam VNVC trở thành đơn vị đầu tiên và duy nhất có thể đáp ứng điều kiện lưu trữ và bảo quản hàng triệu liều vắc xin COVID-19 bắt buộc bảo quản ở điều kiện nhiệt độ âm sâu như vắc xin Pfizer-BioNTech và Moderna. Tại mỗi kho lạnh âm sâu đều có một kho rã đông được kiểm soát nhiệt độ luôn dưới 8 độ C để đảm bảo vắc xin được rã đông an toàn trước khi đưa vào sử dụng. VNVC cũng được Bộ Y tế cấp phép Xuất khẩu - nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm ở điều kiện lạnh 2 - 8 độ C, vắc xin, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện âm sâu (-46 đến -86 độ C).



Tủ lạnh âm sâu là thiết bị y tế có thể tạo điều kiện lưu trữ tốt nhất cho các chất hữu cơ - chính là điều kiện cần thiết cho công việc lưu trữ, bảo quản và cung ứng vắc xin trên toàn thế giới. Với khả năng duy trì nhiệt độ cực thấp và phân bố nhiệt độ bên trong tủ âm sâu đồng đều, đảm bảo các chất hữu cơ luôn giữ trong cùng một điều kiện nhiệt độ, thiết bị này có thể đặt chính xác nhiệt độ theo nhu cầu, trong khoảng -86 độ C đến -46 độ C.



Với mạng lưới 49 trung tâm tiêm chủng vắc xin trên toàn quốc, mỗi trung tâm trang bị một kho vắc xin riêng, VNVC hiện đang sở hữu hệ thống 49 kho vắc lẻ và 2 kho tổng chuyên dụng bảo quản vắc xin ở nhiệt độ 2 - 8 độ C, các kho tiền lạnh và 3 kho lạnh bảo quản âm sâu, với tổng diện tích hơn 1.000m2, dung tích hơn 4.000m3, có sức chứa lên tới 170 triệu liều vắc xin tại một thời điểm ở nhiệt độ 2 - 8 độ C hoặc âm sâu đến -80 độ C. Toàn bộ hệ thống kho lạnh của VNVC được trang bị hệ thống giám sát nhiệt độ tại chỗ và trực tuyến, điều khiển từ xa, phát cảnh báo qua GSM.



Hệ thống cảnh báo 3 lớp gồm cảnh báo tại chỗ bằng tín hiệu còi và đèn, cảnh báo từ xa qua tin nhắn SMS và email đến những người có trách nhiệm như thủ kho, quản lý kho, quản lý chất lượng và bảo trì… Các kho đều được chuẩn bị phương án điện dự phòng nhằm bảo đảm chất lượng vắc xin cao nhất.



Theo bà Trần Thị Trung Trinh - Giám đốc kiểm soát chất lượng Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam, VNVC sẽ sử dụng 6 xe lạnh chuyên dụng để vận chuyển vắc xin từ sân bay về các kho tổng và vận chuyển vắc xin liên trung tâm, hệ thống các thùng bảo quản chuyên dụng để vận chuyển vắc xin trong nội bộ trung tâm tiêm chủng. Tất cả các kho lạnh, xe lạnh, thùng vận chuyển, tủ lạnh đều được tiến hành thẩm định, đánh giá điều kiện bảo quản đạt trước khi đưa vào sử dụng.



Dự kiến bắt đầu từ nửa đầu năm 2021, VNVC sẽ đưa về Việt Nam 30 triệu liều COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford (Vương quốc Anh) nghiên cứu và sản xuất.





