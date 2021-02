Vaccine COVID-19 của Việt Nam có thể tiêm trong cộng đồng từ tháng 5.2021

Kết thúc giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam có tên Nano Covax đã cho kết quả an toàn. Ba liều tiêm: 25mcg, 50mcg và 75mcg đều sinh miễn dịch tốt, trong đó, tỉ lệ có đáp ứng sinh miễn dịch - hiệu quả bảo vệ người tiêm không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 lên đến 90%.



Sáng 19.2, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bộ Y tế có cuộc họp cuối trước khi đưa ra quyết định chấp thuận cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine Nano Covax do Công ty cổ phần Sinh học dược Nanogen nghiên cứu, sản xuất.



Ông Nguyễn Ngô Quang - Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, kết thúc giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine Nano Covax đã cho kết quả an toàn. Ba liều tiêm: 25mcg, 50mcg và 75mcg đều sinh miễn dịch tốt, trong đó, tỉ lệ có đáp ứng sinh miễn dịch - hiệu quả bảo vệ người tiêm không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 lên đến 90%. Liều tối ưu là những người được tiêm ở mức liều 75mcg.



Theo ông Quang, trong giai đoạn 2, vaccine Nano Covax sẽ được tiêm trên 560 tình nguyện viên, từ 18 - 65 tuổi và do Học viện quân y thực hiện tại Hà Nội, Viện Pasteur TPHCM thực hiện tại Long An. Việc triển khai tiêm vaccine Nano Covax tại 2 điểm như vậy sẽ tiếp nhận tình nguyện viên nhanh hơn so với 1 điểm như giai đoạn 1.



Dự kiến, ngày 26.2 sẽ triển khai tiêm mũi đầu tiên. Trong giai đoạn 2 sẽ chỉ tiêm 2 nhóm người tình nguyện, với 2 liều 50mcg và 75mcg.



Ông Quang cũng cho biết: "Thông thường, để đánh giá hiệu lực cần 24 tháng, nhưng để phục vụ cho tình huống đại dịch, chúng ta có thể triển khai tiêm rộng rãi, sau khi đã đánh giá được tính an toàn, sinh miễn dịch và liều tiêm tối ưu nhất. Sau đó, sẽ nghiên cứu thêm về hiệu quả bảo vệ, vì cần thời gian lâu dài hơn”.



Do đó, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và đào tạo kỳ vọng, việc nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng Nano Covax giai đoạn 2 có thể hoàn thành trong tháng 4, nhằm đánh giá chính xác hơn nữa liều tiêm tối ưu.



Ông Quang cho hay có thể sang tháng 5 năm nay, trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng, vaccine Nano Covax có thể tiêm trong cộng đồng, cho những người có nguy cơ cao như nhân viên cảng hàng không, tiếp viên, các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch…



Trên thế giới, vaccine ngừa COVID-19 của Nga, sau giai đoạn 2 đã được cấp phép, tiêm rộng rãi cho người dân.



Trước đó, liên quan đến vấn đề vaccine COVID-19, Bộ Y tế cũng đã có văn bản đồng ý cho công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam nhập khẩu 204.000 liều vaccine COVID-19 để phục vụ nhu cầu khẩn cấp chống dịch.

