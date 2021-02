Nga phê duyệt vắc xin Covid-19 thứ 3

Thủ tướng Mikhail Mishustin ngày 20.2 thông báo Nga đã phê duyệt loại vắc xin Covid-19 thứ 3 mang tên CoviVac của Trung tâm Chumakov để sử dụng trong nước dù chưa bắt đầu thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.



Người dân được tiêm vắc xin Sputnik V tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Moscow, Nga ngày 27.1 - Ảnh: Reuters



“Hôm nay, Nga là quốc gia duy nhất sở hữu 3 loại vắc xin phòng Covid-19”, Thủ tướng Mishustin cho biết, theo Reuters.



Trung tâm Chumakov là do nhà virus học nổi tiếng Mikhail Chumakov (1909-1993) thành lập tại thành phố St. Petersburg, Nga hồi năm 1955.

Trung tâm này được biết đến với công trình nghiên cứu hợp tác cùng nhà khoa học Mỹ Albert Sabin thời Chiến tranh Lạnh, dẫn đến kết quả là sản xuất và sử dụng đại trà vắc xin phòng bại liệt.



Trước đó, Nga đã phê duyệt 2 loại vắc xin Covid-19, bao gồm Sputnik V (hay Gam-COVID-Vac) do Viện Gamaleya ở thủ đô Moscow phát triển, theo cách tương tự là cấp phép trước khi có kết quả thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn giai đoạn cuối cùng.



Cách phê duyệt như thế này khiến một số nhà khoa học ở phương Tây hoài nghi về độ hiệu quả và an toàn của vắc xin. Tuy nhiên, chính phủ Nga chỉ triển khai chương trình tiêm chủng đại trà ngay sau khi có kết quả thử nghiệm lâm sàng.



Cụ thể, Sputnik V đã được phê duyệt hồi tháng 8.2020 và cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối bắt đầu vào tháng 9.2020. Chương trình tiêm chủng đại trà bắt đầu vào tháng 12.2020 sau khi kết quả thử nghiệm sơ bộ cho thấy Sputnik V đạt hiệu quả 91,4%.



Kể từ đó đến nay, có hơn 2 triệu người dân Nga đã được tiêm 1 liều Sputnik V, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết vào ngày 20.2. Bên cạnh đó, Nga bắt đầu triển khai loại vắc xin thứ 2 do Viện Vector ở thành phố Novosibirsk phát triển.



Cùng ngày, Phó thủ tướng Tatiana Golikova thông báo Nga sẽ sản xuất 88 triệu liều vắc xin Covid-19 trong nửa đầu năm nay, trong đó có 83 triệu liều Sputnik V.



Vắc xin Sputnik V (yêu cầu tiêm 2 liều) sử dụng một loại virus cảm lạnh vô hại đã được biến đổi gien để đánh lừa cơ thể sản xuất kháng nguyên, giúp hệ miễn dịch phòng chống virus SARS-CoV-2.



Trong khi đó, loại vắc xin thứ 3 được phê duyệt là CoviVac được điều chế từ virus SARS-CoV-2 “bất hoạt”, tức đã bị biến đổi gien để mất khả năng gây bệnh.



Giám đốc Trung tâm Chumakov, ông Aidar Ishmukhametov cho biết: “CoviVac phản ánh toàn bộ lịch sử khoa học phát triển vắc xin của Nga và toàn cầu”.



CoviVac cũng yêu cầu tiêm 2 liều cách nhau 14 ngày. Nhiệt độ bảo quản CoviVac là 2-8 độ C, tức có thể trữ trong tủ lạnh thông thường, Phó thủ tướng Golikova cho biết trong cuộc họp chính phủ hồi tháng 1.



