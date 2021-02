Các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ vắcxin ngừa COVID-19 cho Việt Nam

Nếu trong điều kiện thuận lợi, trong quý 1 năm 2021, những liều vắcxin đầu tiên của COVAX có thể về đến Việt Nam, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong nước.



Thủ tướng: Đưa vắc-xin phòng Covid-19 đến người dân ngay trong quý I-2021

Gia Lai áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, cách ly tại một số địa phương để phòng-chống dịch Covid-19

Vắcxin Sputnik V phòng COVID-19. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)





Chiều 5/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tiếp Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam: Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).



Tại buổi tiếp, đại diện các tổ chức quốc tế thông tin về cơ chế phân bổ vắcxin phòng COVID-19 trên toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế thế giới khởi xướng.



Trước diễn biến phức tạp, khó khăn của dịch bệnh trên toàn thế giới, các quốc gia đều đang chờ đợi vắcxin ngừa COVID-19.



Bên cạnh nguồn vắcxin do các công ty tư nhân cung cấp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc WHO dành sự quan tâm cho các chương trình cung cấp vắcxin cho các nước nghèo.



Dự kiến, Cơ chế COVAX sẽ cung cấp miễn phí số lượng vắcxin phù hợp cho các nước nghèo, hỗ trợ trên tinh thần công bằng. Chính phủ nước sở tại cung cấp kinh phí triển khai tiêm chủng. Theo đó, Việt Nam nằm trong số nước được các tổ chức này quan tâm.



Tại buổi tiếp, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế UNDP, UNICEF, WHO đánh giá cao kết quả chống dịch COVID-19 của Việt Nam trong hơn 1 năm qua, đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch mới đây.



Qua theo dõi, đến nay, tình hình dịch ở Thủ đô Hà Nội, các địa phương lân cận và trên cả nước đã được kiểm soát tốt, không khí đón Tết Nguyên đán an toàn đang đến với người dân Việt Nam.



Gửi lời cảm ơn đến các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về thông tin nêu trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, hiện nay, UNDP, UNICEF, WHO đang tích cực làm việc với Bộ Y tế, khẩn trương lên kế hoạch tiêm chủng của Việt Nam theo đúng yêu cầu của COVAX.



Nếu trong điều kiện thuận lợi, trong quý 1 năm 2021, những liều vắcxin đầu tiên của COVAX có thể về đến Việt Nam, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong nước.



Theo TTXVN/Vietnam+