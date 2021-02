204.000 liều vắc xin Covid-19 đầu tiên về Việt Nam trong tháng 3

Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Công ty AstraZeneca tại Việt Nam đồng ý cho nhập khẩu vắc xin Covid-19 (Covid-19 vaccine AstraZeneca), số lượng 204.000 liều.



* Ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 mới tại Hải Dương



Ngày 17.2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) thông báo ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, tại Hải Dương, là các bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 2.312 - 2.329 tại Việt Nam.



18 BN này là F1, đã được cách ly tập trung trước đó. Trong đó, 7 ca liên quan ổ dịch H.Cẩm Giàng; 2 ca liên quan ổ dịch P.Thanh Bình, và 9 ca liên quan ổ dịch TP.Chí Linh. Các BN đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế H.Chí Linh và bệnh viện dã chiến số 2 Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương.



Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị thuộc BCĐ, trong ngày 17.2, thêm 7 ca mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số 2.329 ca mắc ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 1.580 ca đã được điều trị khỏi; 1.430 ca mắc do lây nhiễm trong nước.



Từ ngày 27.1 (thời điểm ghi nhận ca mắc tại TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương; và sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) đến nay, đã ghi nhận 737 trường hợp mắc do lây nhiễm trong nước tại 13 tỉnh, TP, gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, TP.HCM, Hà Nội, Gia Lai, Bình Dương, Bắc Ninh, Điện Biên, Hưng Yên, Hòa Bình, Bắc Giang, Hải Phòng và Hà Giang. 145.925 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, phòng dịch Covid-19.



Theo Bộ Y tế, dịch Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát tại 12/13 tỉnh, TP (trừ tỉnh Hải Dương dịch vẫn đang diễn biến phức tạp). Các ổ dịch trong cộng đồng đang có xu hướng giảm ca mắc, tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn luôn thường trực do đã có các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây.



Hôm nay (18.2), Bộ Y tế sẽ có cuộc họp về triển khai giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 “made in Việt Nam” Nano Covax. Giai đoạn 2 sẽ tiêm mũi vắc xin đầu tiên vào tuần tới. Trước đó, từ 17.12.2020, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vắc xin Nano Covax đã được Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) triển khai, hiện đã hoàn thành. Trong giai đoạn 1, vắc xin an toàn, không ghi nhận các phản ứng bất thường sau tiêm; các xét nghiệm cho thấy vắc xin có sinh miễn dịch tốt trên người được tiêm.



Liên quan nhập khẩu vắc xin Covid-19, ngày 17.2, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Công ty AstraZeneca tại Việt Nam đồng ý cho nhập khẩu vắc xin Covid-19 (Covid-19 vaccine AstraZeneca), số lượng 204.000 liều. Vắc xin nhập khẩu để sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Dự kiến, lô vắc xin đầu tiên sẽ về Việt Nam ngày 23.3.



